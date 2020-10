Verwirrung im Rotlichtviertel In Stuttgart öffnen nicht alle Bordelle

Die ersten Laufhäuser in Stuttgart haben am Montag geöffnet – noch bevor die Stadt grünes Licht gab. Die Bordellchefs berufen sich aufs Land. Die Aufhebung des Prostitutionsverbots ist laut Rathaussprecher von Mittwoch an „wirksam“.