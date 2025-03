Joey Molland: Letztes Gründungsmitglied von Badfinger ist tot

Das letzte verbliebene Gründungsmitglied von Badfinger ist tot. Joey Molland starb im Alter von 77 Jahren im Kreis seiner Familie. Die Schützlinge der legendären Beatles schrieben unter anderem das Original des Mariah-Carey-Hits "Without You" und erlebten dank "Breaking Bad" ein kleines Revival.

Joey Molland ist tot. Das letzte verbliebene Gründungsmitglied der britischen Rockband Badfinger starb bereits am 1. März 2025. Das gab der offizielle Facebook-Account der Gruppe bekannt. "Der Tag, den wir nie erleben wollten, ist gekommen", heißt es in dem Post. Joey Molland ist demnach am späten Samstagabend um 23:39 Uhr verstorben. Seine Partnerin Mary, seine beiden Söhne und weitere Familienmitglieder sollen bei ihm gewesen sein. Der Musiker wurde 77 Jahre alt.

Schwere bakterielle Infektion

Eine Todesursache nannte der Post nicht. "Obwohl ich wusste, dass die Situation schlimm war, war es natürlich trotzdem ein Schock", heißt es weiter in dem Beitrag. Mollands Freundin Mary Joyce hatte erst am 18. Januar dieses Jahres eine Spendenaktion bei GoFundMe erstellt.

Laut dem Spendenaufruf war Joey den gesamten Herbst über gesundheitlich angeschlagen, ohne eine klare Diagnose. Anfang Dezember erlitt er eine schwere bakterielle Infektion, die durch seine Diabetes-Erkrankung begünstigt wurde. Diese führte zu einer Blutvergiftung, die sich im Körper ausbreitete und "wichtige Organe und Knochen schädigte". Trotz mehrerer medizinischer Eingriffe erkrankte Molland zusätzlich an einer Lungenentzündung.

Der verstorbene Musiker kam am 21. Juni 1947 in Liverpool als Joseph Charles Molland zur Welt. Schon als Kind brachte er sich auf Klavier und Gitarre Akkorde bei. Nach Auftritten mit diversen Gruppen wurde Molland als Gitarrist Gründungsmitglied von Badfinger. Die Band ging 1969 aus dem Vorgänger The Iveys hervor.

Das von den Beatles gegründete Label Apple Records nahm Badfinger unter Vertrag. Paul McCartney (82) schrieb und produzierte ihren ersten Hit "Come and Get it", der Platz vier der britischen Single-Charts eroberte. 1970 schrieben Badfinger den Song "Without You", der ein Jahr später in der Version von Harry Nilsson (1941-1994) und 1994 als Cover von Mariah Carey (55) zum Hit wurde.

2013 erlebten Badfinger ein Revival, als ihr Song "Baby Blue" von 1971 in der letzten Folge von "Breaking Bad" zu hören war. Nach dem Auseinanderfallen der klassischen Besetzung der Band ging Joey Molland von 1981 bis 2024 als Molland's Badfinger auf Tour.