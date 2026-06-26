Jörg Scheller über S21: Das Narrativ ist alles!

In Zeiten gnadenloser Beschleunigung und menschenfeindlichen Perfektionsdrucks ragt Stuttgart 21 auf als Leuchtturm der Entschleunigung und der Kritik am Leistungswahn.
Dieser Tage sorgt Stuttgart 21 wieder für gehässiges Rauschen im Blätterwald. „Peinlich für Deutschland“, titelte der Schweizer „Tages-Anzeiger“ angesichts weiterer Verspätungen, Pannen, Planungsfehler und Kostensteigerungen. Das Satiremagazin „Der Postillon“ ätzte genüsslich: „Nach 8 Monaten Bauzeit: Stuttgart-21-Nachbau in China eröffnet“. Die „Bild-Zeitung“ trauerte dem Bau des Berliner Flughafens hinterher, sei dieser im Vergleich zu Stuttgart 21 doch „super gelaufen“. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bekundete ein Pendler: „Nur der Tod ist schlimmer als Stuttgart 21“.