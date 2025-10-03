Jörg Pilawa und Julia Klöckner: Erster offizieller Auftritt als Paar

Beim Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit absolvieren Julia Klöckner und Jörg Pilawa ihren ersten großen Auftritt als Paar. Der Moderator begleitet die Bundestagspräsidentin zum Staatsakt in Saarbrücken.
Jörg Pilawa (60) kennt die Öffentlichkeit. Aber diese Kulisse ist neu für den Moderator: Am Freitagmorgen nahm er gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Julia Klöckner (52) am Ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit in der Ludwigskirche in Saarbrücken teil. Es ist ihr erster großer öffentlicher Paar-Auftritt im Rahmen der offiziellen Einheits-Feierlichkeiten.