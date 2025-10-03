Jörg Pilawa und Julia Klöckner: Erster offizieller Auftritt als Paar

Beim Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit absolvieren Julia Klöckner und Jörg Pilawa ihren ersten großen Auftritt als Paar. Der Moderator begleitet die Bundestagspräsidentin zum Staatsakt in Saarbrücken.

Jörg Pilawa (60) kennt die Öffentlichkeit. Aber diese Kulisse ist neu für den Moderator: Am Freitagmorgen nahm er gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Julia Klöckner (52) am Ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit in der Ludwigskirche in Saarbrücken teil. Es ist ihr erster großer öffentlicher Paar-Auftritt im Rahmen der offiziellen Einheits-Feierlichkeiten.

Die Bundestagspräsidentin und der Fernsehmoderator zeigten sich dabei erstmals gemeinsam vor der politischen Prominenz der Bundesrepublik. Bundeskanzler Friedrich Merz war mit seiner Ehefrau Charlotte gekommen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender. Auch Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und seine Frau Juliane sowie Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes und Präsidentin des Bundesrates, waren unter den Gästen. Vor der Kirche posierten auch alle gemeinsam für ein Foto.

Während des Gottesdienstes saßen Klöckner und Pilawa gemeinsam in der ersten Reihe: Der Moderator direkt neben Bundeskanzler Merz, Klöckner neben Elke Büdenbender, der Ehefrau des Bundespräsidenten. Die Platzierung unterstrich, dass Pilawa in der protokollarischen Sitzordnung an der Seite der Bundestagspräsidentin berücksichtigt wurde.

Pilawa trug dabei einen schlichten, dunklen Anzug, den er als einziger der männlichen Gäste mit einem dunklen Hemd und dunkler Krawatte kombinierte. Merz und Steinmeier entschieden sich für weiße Hemden. Klöckner erschien in einem glitzernden, langen Kleid mit hochgeschlossenem Ausschnitt, dazu trug sie auffällige funkelnde Ohrringe und roten Lippenstift.

Kennenlernen auf Sommerfest in Guldental

Die Beziehung von Julia Klöckner und Jörg Pilawa wurde Mitte August 2025 öffentlich bekannt. Laut Medienberichten und Aussagen aus dem Freundeskreis hatten sich die beiden bereits etwa sechs Wochen zuvor getroffen. Kennengelernt haben sie sich den Berichten zufolge im Juli 2025 auf einem Sommerfest in Guldental, dem Heimatort der Bundestagspräsidentin. Freunde sollen sie einander vorgestellt haben.

Seitdem besuchte Pilawa seine Partnerin regelmäßig in ihrem Wahlkreis Bad Kreuznach. Beide äußerten sich bislang nicht öffentlich zu ihrer Beziehung. Als erste Medienberichte auftauchten, ließen sie über einen Anwalt mitteilen, dass sie ihre Privatsphäre schützen wollen.

Beide trennten sich in den vergangenen Jahren von ihren Partnern

Julia Klöckner war bis 2023 mit Ralph Grieser verheiratet. Die beiden hatten 2019 geheiratet, im Sommer 2023 wurde ihre Trennung bekannt. "Die Beteiligten haben freundschaftlich und gemeinsam entschieden, die Ehe nicht weiter zu führen", bestätigte damals ihr Anwalt. Jörg Pilawa, vierfacher Vater, hatte sich bereits 2022 von seiner Ehefrau Irina getrennt. "Jörg und Irina Pilawa sind seit mehreren Monaten im gegenseitigen Einvernehmen getrennt", erklärte seine Anwältin im Mai 2022.