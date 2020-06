1 Der Gastronom Jörg Geiger, hier mit Mitarbeiterin Anna-Lisa Thanner, bietet Picknick auf der Wiese. Foto: Giacinto Carlucci

Eine lauschige Wiese, ein Tisch und ein Picknickkorb: In Zeiten des Abstand haltens hat der Gastronom Jörg Geiger aus Schlat für seine Gäste einen Schmaus im Grünen im Angebot – dabei werden auch Kreationen aus seiner Manufaktur verkostet.

Schlat - Was gibt es Schöneres als ein Menü im Grünen? Darauf setzt nun der Schlater Gastronom Jörg Geiger. Er hat das Picknick als Geschäftsidee entdeckt. Und das geht so: Der Gast kommt auf eine lauschige Wiese, begleitet von einer App, die ihm die Besonderheit der Landschaft erklärt, er findet dort seinen Tisch vor, den er gebucht hat, und einen Picknickkorb. Dort steckt das kulinarische Programm für die nächsten Stunden, stilvoll in Weckgläsern. Zu den Erzeugnissen der Küche gibt’s die Kreationen von Jörg Geiger zum Trinken. Er kann mit eigener Note auftreten. Mit Getränken, die er in Schlat produziert. Und mit seiner hauseigenen Gastronomie. Fertig ist die „Auszeit auf der Wiese“ oder der „Tagesurlaub in Schlat“. So nennt Geiger das Angebot in seiner Werbung.

Beim Wiesenpicknick kann der Abstand eingehalten werden

Die Idee ist aus der Not entstanden. Die Corona-Krise hat die Gastronomie lahmgelegt. Und jetzt, wo sie wieder in eingeschränktem Umfang läuft, kommt Geiger mit einem passenden Angebot. „Andere Zeiten, andere Sitten“, sagt er: „Kreativität und Flexibilität sind nun gefragt, egal ob in der Gastronomie, Freizeit – oder Urlaubsgestaltung.“ Seine Gäste beim Wiesenpicknick haben bei ihrem Ausflug den coronabedingten Abstand. Sie kommen zum „Einchecken“ ans Schlater Lamm, zur „Hütte“ vor dem Haus.

Dort melden sich die Picknickgäste, wenn sie gebucht haben, oder sie können auch spontan bei gutem Wetter einen Platz bekommen, wie im Theater an der Abendkasse. Dann bekommen sie ihren Picknickkorb gleich an Ort und Stelle. „Eine corona-sichere Abholstation“ nennt es Jörg Geiger. Sie spazieren zum Dorf hinaus auf eine der beiden Wiesen, die Teil eines großen Streuobstbestandes sind.

Die Landschaft rund um Schlat soll die Gäste locken

Das sind zehn oder 20 Minuten zu Fuß. Wer wolle, könnte auch noch ein Stückchen fahren. Aber der Spaziergang passt besser zum „Tagesurlaub“. Es ist ja auch die schöne Landschaft rund um Schlat, die die Gäste locken soll. Das touristische Angebot. Was der Besucher links und rechts des Weges sieht, erfährt er über die App, die es dazu gibt. Alles vom Streuobstbau bis hin zum Vogelschutz.

Dabei ist die Landschaft hier der wahre Schatz: Plätze für ein Picknick gibt es überall, aber die Schlater Bucht ist etwas besonderes. Man sitzt in einer Baumwiese und hat den Ausblick auf den Wasserberg. Irgendwo dazwischen verläuft die Straße zum Gairenbuckel. Man sieht noch ein paar Häuser, die dort stehen. Aber der Eindruck ist: Man ist mitten in der Natur. Genauer gesagt in einer Kulturlandschaft. Man hört Grillen zirpen und Vögel singen. Ebenso traumhaft ist der Blick auf Fuchseck und Wasserberg, den man von der anderen Wiese aus hat. Davon war beispielsweise das SWR-Wetter-Team begeistert, das vor Jahren hier drehte.

Das Ambiente wird gastronomisch ausgebaut

Diesen Schatz nutzt Geiger schon lange. Er veranstaltet Sonntagsführungen an dem größeren der Picknickplätze. Dort hat er eine Hütte, an der er die Besucher bewirtet. Die Führungen sind gefragt, sagt er. „Da kommen 40 Leute.“ Die erfahren viel über den Streuobstbau und können schmecken, was Geiger draus macht.

Jetzt baut Geiger das Ambiente gastronomisch aus. Das gesamte Wochenende übe, Freitag, Samstag und Sonntag, können es sich Gäste auf der Wiese gut gehen lassen. Viele kämen auch von auswärts, erzählt der Schlater Gastronom. Und seit Corona haben die Naherholung und die Erkundung der Heimat noch einen anderen Stellenwert bekommen. Geiger will seinen Gästen aber noch etwas anderes vermitteln: den nachhaltigen Umgang mit der Natur. Den praktiziert er mit seinen alten Baumwiesen.

Der Algenkalk-Anstrich wurde während des Lockdowns gemacht

Da kann man Neues sehen. In diesem Frühjahr hat Geiger Hackschnitzel an neue Baumreihen aufgebracht. Gar nicht weit vom Picknickplatz. Das ist ein Kniff, auf den er gestoßen ist. Das Holz speichert Feuchtigkeit und regt die Mykorrhiza-Pilze an, die dem Baum gut tun. Direkt am Stamm sollen die Hackschnitzel allerdings nicht liegen. Viele Feinheiten gibt es rund um die Streuobstwiesenpflege, und Geiger vermittelt das auch seinen Lieferanten, den anderen Wiesenobst-Produzenten.

Man sieht einen frischen Algenkalk-Anstrich in den Geigerschen Obstwiesen. Der schützt den Baum und vitalisiert die Rinde. Das war ein Arbeitseinsatz für den Geigerschen Betrieb in den Corona-Wochen. Gut 50 Mitarbeiter hat der Betrieb. Jetzt läuft die Produktion wieder in der Manufaktur. Im Lamm gibt es auch wieder Menü-Abende. Das Gasthaus hat so viel Platz, dass die Abstände passen, sagt Geiger. Im September soll der Betrieb dann wieder voll laufen, mit Hochzeiten und Geburtstagsfeiern.