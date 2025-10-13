Joerg Adae gestorben: Im Herzen ein Volksschauspieler

Ob im Theater der Altstadt oder im Alten Schauspielhaus – Joerg Adae hat in Stuttgart sehr viele Rollen gespielt. Einen besonderen Auftritt hatte er aber im Film.
Als das Theater der Altstadt vor zehn Jahren „Loriots dramatische Werke“ auf den Spielplan nahm, wurden bei Joerg Adae sicher Erinnerungen wach. Wie die meisten Deutschen kannte er die Sketche von Loriot gut, er aber hatte den legendären Komödianten persönlich kennengelernt und stand mit ihm sogar vor der Kamera. Joerg Adae spielte in Loriots Film „Ödipussi“ von 1988 den Herrn Kempe, einen Mitarbeiter im „Möbelhaus Winkelmann“. Es war eine Figur, wie Loriot sie gern karikierte: pflichtbewusst und leicht devot.