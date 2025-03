"Matrix"-Schurke heuert bei "The Last of Us" an

Aus der "Matrix" in die Apokalypse! Der umtriebige US-Schauspieler Joe Pantoliano (73) ist eines der neuen Gesichter in der zweiten Staffel der Videospiel-Adaption "The Last of Us", wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet.