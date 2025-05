Joe Don Baker ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Schauspieler war in den letzten Jahrzehnten in einer Vielzahl von Filmen zu sehen, darunter in mehreren "James Bond"-Teilen. Wie aus einem Nachruf seiner Familie vom Mittwochabend hervorgeht, ist Baker bereits am 7. Mai verstorben. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Der Schauspieler war in Texas aufgewachsen und hatte in New York Schauspiel studiert. Seit den 1960er Jahren wirkte er in mehr als 50 Filmen mit und machte sich mit Rollen als "harter Kerl" einen Namen. Zu seiner Filmografie gehören etwa "Der Unbeugsame", "Fletch - Der Troublemaker", "Kap der Angst", "Congo", "Reality Bites", "Mars Attacks!" und "Wallace". Im Laufe seiner Karriere spielte er an der Seite von Stars wie Angelina Jolie, Glenn Close, Matthew McConaughey, Robert De Niro oder Robert Redford.

Zudem ist er in drei James-Bond-Filmen zu sehen: In "Der Hauch des Todes" spielt er einen Waffenhändler, in "Der Morgen stirbt nie" und "GoldenEye", verkörpert er einen CIA-Agenten.

Baker war 2014 für seine Rolle in dem Drama "Mud" mit dem Robert Altman Award ausgezeichnet worden. Seine Leistung in der britischen Fernsehproduktion "Edge of Darkness" brachte ihm 1986 zudem eine Nominierung als bester Schauspieler durch die British Academy of Television ein.

"Schmerzlich vermisst, nie vergessen"

Baker war von 1969 bis 1980 verheiratet gewesen, die Ehe brachte keine Kinder hervor. "Er wird von einem kleinen, aber sehr engen Freundeskreis betrauert, der ihn auf ewig vermissen wird", heißt es in dem Nachruf auf den Schauspieler. Und abschließend: "Auch wenn er körperlich nicht mehr unter uns weilt, wird sein Geist immer bleiben, ein führendes Licht in den Leben, die er berührt hat. Ruhe in Frieden, Joe Don. Wir werden dich schmerzlich vermissen, aber nie vergessen."