1 US-Präsident Joe Biden ist auf einer Bühne in in Colorado Springs gestürzt. Foto: dpa/Andrew Harnik

Schockmoment für Joe Biden: Der US-Präsident stürzte auf einer Bühne bei einer Absolventenfeier im Bundesstaat Colorado. Ein Mitarbeiter meldet sich auf Twitter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











US-Präsident Joe Biden ist am Donnerstag bei einem öffentlichen Auftritt im Bundesstaat Colorado auf offener Bühne gestürzt. Der 80-Jährige sprach vor Absolventen einer Militärakademie in Colorado Springs und nahm an der dortigen Abschlusszeremonie teil. Als er zum Schluss die Bühne verlassen wollte, geriet er ins Stolpern und fiel vornüber auf den Boden. Sicherheitskräfte halfen ihm auf. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses teilte im Anschluss auf Twitter mit, dem Präsidenten gehe es gut, und legte nahe, Biden sei über einen Sandsack auf der Bühne gestolpert.