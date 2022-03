Joe Biden in Brüssel

1 Persönliche Diplomatie: US-Präsident Joe Biden besucht die bedrohten Verbündeten in Europa. Foto: dpa/Carolyn Kaster

Der US-Präsident Joe Biden reist zu den bedrohten Europäern, um das Bündnis gegen Russland zusammenzuhalten. Die Europäer müssen ihren Beitrag zur Geschlossenheit der Nato leisten, meint unser Kommentator Michael Weißenborn.















Teile des 2. US-Kavallerieregiments aus Bayern stehen in Rumänien, die 82. Luftlandedivision hat Kampfverbände aus North Carolina nach Polen verlegt, es folgten Truppen der 101. Luftlandedivision. Und der US-Aufmarsch ist noch nicht zu Ende. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Amerika rasch einen Riegel von der Ostsee bis ans Schwarze Meer aufgebaut. Die USA tragen also – wieder einmal – die Hauptlast gegen einen möglichen Angriff Russlands auf Nato-Territorium in Osteuropa.

Dipomatisch voll da

Und Amerika ist auch diplomatisch wieder voll da. Geschickt hat der US-Präsident Joe Biden im Schulterschluss mit den Europäern mit schnellen und harten Sanktionen und Waffenlieferungen auf Russlands Überfall reagiert. Jetzt reist Biden zu den bedrohten Verbündeten nach Europa, um das Bündnis gegen Russland zusammenzuhalten. Kein leichtes Unterfangen, wenn Wochen des Krieges zu qualvollen Monaten werden.

Endlich eigene Abschreckungsfähigkeit

Die Nato darf sich auf keinen Fall auseinanderdividieren lassen. Die Europäer, inklusive Deutschland, müssen mit dem Aufbau eigener militärischer Abschreckungsfähigkeiten endlich ernst machen. Es ist zu früh zu wissen, wer in diesem Krieg, der den Ukrainern jeden Tag Leid und Schrecken bring, die Oberhand behält. Von westlicher Entschlossenheit wird es abhängen, ob der russische Präsident Wladimir Putin für seine Verbrechen bezahlt. Die Sanktionen und Waffenlieferungen dürfen nicht scheitern.