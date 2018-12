Joe Bauer in der Stadt Nacht der Lieder: Karten werden knapp

Von 17. Dezember 2018 - 16:12 Uhr

Bei der „Nacht der Lieder“ 2019: Tangoinpetto aus Stuttgart Foto: Bernhard Fuchs

Unser Kolumnist und „Nacht der Lieder“-Organisator meldet sich mit einer sanften Warnung: Die Karten für die Benefiz-Show 2019 sind schon jetzt wieder knapp.

Stuttgart - Das Hirn, sofern beim ­Menschen vorhanden, verfügt über ein ­Belohnungszentrum, das gefüttert werden muss. In welchem Fall die Belohnung ­verdient ist, entscheidet das Hirn selbst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Bedürfnis zu befriedigen: Man kann sich eine Yacht oder einen ­Lamborghini kaufen, eine Flasche Jägermeister klauen – oder sich Schamott auf dem Weihnachtsmarkt ­besorgen.

Ich gebe zu, dass ich den Begriff „Schamott“ im Alltag nicht verwende. Aber dieses Wort klingt nun mal gut, ich meine: geil, viel geiler als „unnützes Zeug“ – was es bedeutet. Oft dient die Wortwahl der Selbstaufwertung, der Wichtigtuerei, einer Variante der Selbstbelohnung. Auf Unbedarfte muss es voll cool wirken, wenn einer beispiels­weise „Hautgout“ sagt und damit nichts anderes meint als „Gschmäckle“ – ein schwäbischer Begriff, der wiederum mir nicht über die Lippen kommt, weil er in meinen Ohren noch grausamer klingt als „Ländle“.

Wie entsorgt man Schamott unauffällig

Damit sind wir beim Geschmack. Unsereiner hat einen Schamott-Tick, womit ich eingestehe, dass mich der Kapitalismus mit Haut und Haar gefressen hat. Immer wieder kaufe ich Dinge, die ich nur brauche, um später die schwierige Frage zu klären, wie ich das Zeugs unauffällig entsorge. Neulich ging ich über den Weihnachtsmarkt und blieb, weil ich mir schon genügend Socken für die ­kommenden 40 Jahre gekauft hatte, am Stand von Mr. Wilson’s Hunde-Bäckerei hängen. Dort gibt es Pansen-Minis aus ­Vollkorn, Rindfleisch-Brocken und Pansen-Kracker aus Dinkelvollkornmehl. Vor ­diesem Angebot stiefelte ich lange auf und ab, um vielleicht doch irgendwann eine Entscheidung zu treffen. Gegen diese Art des Zeitvertreibs hätte vermutlich auch ein Psychiater nichts einzuwenden – hätte ich einen Hund. Aber ich besitze keinen Hund. Nicht mal einen kalten.

Damit sind wir bei der Katastrophe als Folge des ansteckenden Konsumwahns: Meinem Belohnungszentrum ist es längst völlig Wurscht, ob ich Mensch bin oder Hund. Mein Hirn meutert nicht einmal mehr, wenn ich mein Geld für Pansen­Kracker verprasse. Was danach passiert, ist ja sowieso Bauchsache.

Noch gibt es Karten

Verehrtes Publikum, ich gebe zu: Meine verschnörkelte Einleitung kann durchaus dem journalistischen Schamott zugerechnet werden. Im Grunde will ich Sie heute nur darauf hinweisen, dass man Geld auch halbwegs vernünftig ausgeben und damit seinem Belohnungssystem wahre Freudenschübe gönnen kann: Noch gibt es Karten für „Die Nacht der Lieder“, die 19. Benefiz-Show am 3. und 4. Dezember 2019 im Theaterhaus zugunsten der Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten. Dieser Hinweis ist mir insofern etwas peinlich, als fast alle Plätze in den vorderen Reihen schon wieder ausgebucht sind. Deshalb bitte ich, diese Zeilen hier nicht als Veranstaltungs­reklame zu verstehen, sondern als sanfte Warnung zu betrachten: Wenn nicht alles täuscht, ist „Die Nacht der Lieder“ diesmal womöglich noch schneller ausverkauft als in früheren Jahren.

Wie in der Vergangenheit führt unser Entertainer Eric Gauthier – unterstützt von seiner Theaterhaus-Company Gauthier Dance – durch den Abend. Erstmals begrüßen wir die Sängerin und Songschreiberin Lea. Weil sie seit vielen Jahren in Schweden zu Hause ist, trifft es sich gut, dass ihr in Stuttgart beheimateter Vater, der Schauspieler Walter Sittler, an einem 5. Dezember geboren wurde. Lea reist zur Gratulation aus Göteborg nach Stuttgart – und tritt dankenswerterweise bei der „Nacht der Lieder“ auf. Zuletzt hat sie das Album „Diamonds“ veröffentlicht: sehr schöne, berührende Songs.

Kabarettistin Uta Köbernick tritt auf

Aus ihrer Wahlheimat Schweiz kommt zu uns die in Berlin-Köpenick geborene ­Kabarettistin und Liedermacherin Uta Köbernick. Die Liste ihrer Auszeichnungen ist lang. 2011 erhielt sie den Preis der Deutschen Schallplattenkritik, 2016 den ­renommierten „Salzburger Stier“. Sie hat oft in Stuttgart gearbeitet und kennt die Stadt bestens. Frauen dominieren auch die international besetzte Formation Tango­inpetto – der ­Name dieser mitreißenden Stuttgarter Gruppe erfordert keine ­musi­kalische ­Erklärung.

Auch gute Bekannte haben wir diesmal im Programm: Roland Baisch, in den ­Anfangsjahren Moderator der „Nacht der ­Lieder“ und seitdem immer wieder Gast, geht bei uns erstmals mit seinem Count­baischy Orchester auf die Bühne: betörende Swing-Klassiker mit ins Deutsche übersetzten Texten. Und wenn dieser Herr schon mal da ist, pflegen wir gleich die Familie: Seine Tochter Vanessa Lee, Artistin und Ab­solventin der Berliner Zirkusschule, geht mal wieder über unsere Showtreppe, ­voraussichtlich mit ihrer hinreißenden ­Hut-Jonglage.

Selbstverständlich ist wie jedes Jahr unsere Dauerbrenner-Kapelle Die Füenf im Aufgebot, wie auch unsere Showband: das Nacht- und Nebelorchester mit Jens-Peter Abele (Leitung, Gitarre), Marquis de ­Shoelch (Keyboards), Friedrich „Fritsch“ Kienle (Bass) und Wolfgang Rosner (Schlagzeug). Auch die Staatsoper Stuttgart wird uns wieder mit einem Beitrag aus ihrem Haus adeln. Und dann ist es Zeit, sich um den Nachwuchs zu kümmern: Die Tanz­lehrerin und Chansonsängerin Myriam Pleva präsentiert uns aus ihrer Ballett­schule ein 30-köpfiges, internationales Ensemble: umwerfender Hip-Hop aus dem Kinderladen.

Und jetzt, liebes Publikum, belohnen Sie sich vor Weihnachten noch rasch mit einer Eintrittskarte: online www.theaterhaus.com – telefonisch: 07 11/4 02 07 20.