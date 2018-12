Joe Bauer in der Stadt Im Regen unterm neuen Dach der Stuttgarter Kickers

Von Joe Bauer 10. Dezember 2018 - 18:38 Uhr

Fahnen schwenken für die Kickers: 6300 Zuschauer waren beim Oberliga-Spiel gegen Reutlingen dabei. Foto: Pressefoto Baumann

Unser Stadtspaziergänger Joe Bauer macht sich auf die Socken, die er auf dem Weihnachtsmarkt erstanden hat. Sein Weg führt von den Wasserwerfern der Polizei in den Regen auf der Waldau.

Stuttgart - Eine Kolumne ist nicht nur Kopfsache, ­sondern auch Bauchladen: eine Wörterkiste, in die man gescheites und dummes Zeugs stopfen und später feilhalten kann. Nicht verwechseln darf man die Wörterkiste mit dem alten Setzkasten, an den sich nur ­erinnert, wer noch das Blei in der Zeitung gerochen hat, bevor Computer und künst­liche Intelligenz unser Hirn ersetzten. Dass man mit Blei einst gleichzeitig Buchstaben zum Textdrucken und Patronenkugeln zum Totschießen hergestellt hat, erklärt uns die ganze Tragödie des technischen Fortschritts. Viele Menschen sind sogar bis ­heute überzeugt, die Wahrheit über das Leben nicht aus der Zeitung, sondern beim Bleigießen an Silvester zu erfahren.