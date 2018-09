Joe Bauer in der Stadt Auf den Spuren des Nazi-Dichters

Von Joe Bauer 10. September 2018 - 19:05 Uhr

Siedlung Muckensturm: Ehrung eines Nazi-Dichters Foto: jb

Unser Stadtspaziergänger Joe Bauer findet in der Siedlung Muckensturm Erinnerungen an die jüdischen Vorfahren eines US-Milliardärs – und an einen schwäbischen Nazi-Dichter.

Stuttgart - Bevor ich am Sonntag das Haus verließ, war ich beim Ausmisten auf einen Artikel über den Film „Im Westen nichts Neues“ von 1930 gestoßen. Regie führte Lewis ­Milestone, der Produzent Carl Laemmle wurde mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet. Längst gilt diese Adaption von Erich Maria Remarques Roman als ­Klassiker der Kinogeschichte.