Jock McDonald ist tot: Punk-Legende bei Badeunfall gestorben

Jock McDonald, Sänger der Punk-Band The Bollock Brothers, ist tot. Der Musiker starb bei einem Badeunfall in Irland im Alter von 69 Jahren. Auf Facebook verabschiedete sich einer seiner Bandkollegen von ihm.

Die Punk-Rock-Szene trauert um eine ihrer markantesten Stimmen. Jock McDonald (1956-2025), Frontmann der Band The Bollock Brothers, ist am 26. Juli bei einem Badeunfall in Irland ums Leben gekommen. Der tragische Vorfall soll sich britischen Medien zufolge in der Küstenstadt Bundoran ereignet haben. Der Sänger wurde 69 Jahre alt.

Familie und Band "stehen unter Schock"

Sein Bandkollege Pat Pattyn berichtete zuerst auf auf Facebook von dem tragischen Verlust: "Mit großer Trauer in meinem Herzen muss ich euch diese schreckliche Nachricht überbringen... Leider ist unser Sänger Jock McDonald letzte Nacht in Irland verstorben, offenbar bei einem tragischen Badeunfall", schrieb er am Sonntag zu einem Foto des Musikers. Die Kinder des Verstorbenen hätten ihn gebeten, die Fans auf diesem Weg zu informieren.

"Seine Familie und alle Bollock Brothers stehen unter Schock... Wir werden versuchen, damit klarzukommen, aber das wird nicht leicht sein...", ergänzte der Schlagzeuger und bat um Ruhe und Zeit, um den Verlust zu verarbeiten. "Ruhe in Frieden, mein Freund... Ich werde dich vermissen...", ergänzte er, begleitet von drei schwarzen Herzen.

Band coverte unzählige Rock-Hits

Jock McDonald gründete 1979 die Band The Bollock Brothers. Über mehr als vier Jahrzehnte veröffentlichten sie neun Studioalben, zuletzt 2009 "Last Will and Testament". Bekannt wurden sie vor allem durch ihre Cover von Rockklassikern, darunter Songs von Led Zeppelin, Steppenwolf und David Bowie. Besonders ihre Interpretation von Alex Harveys (1935-1982) "Faith Healer" wurde zum Hit und machte die Band berühmt.

Erst im Mai hatten die Punk-Rocker die neue Single "I'm In Love With A British Rock Star" veröffentlicht. Dem britischen "Mirror" zufolge arbeitete die Gruppe vor dem Tod ihres Sängers an einem neuen Album.