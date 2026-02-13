Jochen Schropp bestätigt das Ende seiner Ehe. "Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so", erklärte der Moderator am Rande der Berlinale.
Die Ehe von Jochen Schropp (47) und seinem Mann Norman ist am Ende. Das bestätigte der TV-Moderator am Donnerstag am Rande der Berlinale im Interview mit "Bunte". "Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so", erklärte Schropp auf dem Berlinale Opening im Hotel S/O Berlin.