Jochen Müller in Korb: Bürgermeister kandidiert nicht mehr

Jochen Müller in Korb

1 Jochen Müller nach seiner Wiederwahl im Frühjahr 2017. Foto: Gottfried Stoppel

Der langjährige parteilose Korber Rathauschef Jochen Müller kündigt an, er werde nach Ende der vierten Amtszeit 2025 nicht wieder kandidieren. Was sind seine Gründe?











Schon etwas mehr als 30 Jahre ist Jochen Müller Bürgermeister der Gemeinde Korb. Im kommenden Jahr steht in der Kommune wieder die Wahl eines Bürgermeisters an – doch Jochen Müller wird nach dem Ende seiner vierten Amtszeit kein weiteres Mal kandidieren. In einer persönlichen Erklärung hat der langjährige parteilose Bürgermeister das nun mitgeteilt.