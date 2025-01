"Katzenlady" soll in Kenia ihre letzte Ruhe finden

Wegen ihrer immer katzenhafter werdenden Gesichtszüge wurde die Schweizer High-Society-Lady Jocelyn Wildenstein weltweit als "Catwoman" bekannt. Am 31. Dezember 2024 starb sie in Paris. Ihre letzte Ruhe soll sie aber ganz woanders finden.











Nach dem plötzlichen Tod von "Katzenlady" Jocelyn Wildenstein (1940-2024) am 31. Dezember stehen nun Details zu ihrer Beerdigung fest. Nach der Einäscherung sowie einer kleinen Trauerfeier in Paris soll sie auf ihrer Ranch in Kenia ihre letzte Ruhe finden.