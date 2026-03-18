Sieben Jahre lang fuhr Maria I.-G. in ihrem Taxi Menschen zu Arztterminen in Kliniken. Nun ist sie selbst medizinische Fachangestellte. Warum sie sich für diesen Weg entschieden hat.
Maria I.-G. war Taxifahrerin. Sie fuhr regelmäßig Krebspatienten zu ihren Behandlungen. Die Gespräche während dieser Krankenfahrten haben sie sehr bewegt, erzählt die Esslingerin. Mit der Zeit wuchs der Wunsch, selbst im Gesundheitswesen zu arbeiten. Vor zwei Jahren tauschte sie dann die ledernen Sitze ihres Taxis gegen den Stoff eines Kasacks, der Arbeitskleidung in der Medizin. Heute ist sie medizinische Fachangestellte in der Nuklearmedizin der Medius Klinik in Ostfildern.