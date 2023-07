1 Jobst Kayser-Eichberg ist im Alter von 82 Jahren in München verstorben. Foto: imago/Lindenthaler

Der Unternehmer und Milliardär Jobst Kayser-Eichberg ist im Alter von 82 Jahren in München verstorben. Kayser-Eichberg baute in den 90er-Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt ein Bier-Imperium auf.









Der Unternehmer und Milliardär Jobst Kayser-Eichberg ist tot. Wie seine hinterbliebene Ehefrau Mariana der "Bild"-Zeitung bestätigte, starb ihr Mann im Alter von 82 Jahren am Sonntag auf einer Palliativstation eines Münchner Krankenhauses. "Wir sind alle tief geschockt, aber es war gut für ihn, dass er nicht lange leiden musste", erklärt Mariana Kayser-Eichberg. Bis zuletzt sei ihr Mann fit gewesen und habe erst kürzlich noch zwei Stents am Herzen gesetzt bekommen. Die Operation habe er gut überstanden, berichtete er noch selbst in seinem letzten Interview mit dem Blatt.