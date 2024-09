Jobsharing in der Offensive: Wer besetzt die Hauptrollen im Angriff des VfB?

Jobsharing in der Offensive

Deniz Undav macht gegen Mainz sein bestes Spiel der Saison – ist aber auch noch nicht in absoluter Topform.

Mit Serhou Guirassy hat der VfB seinen Torjäger verloren – seine Rolle wird nun auf mehrere Schultern verteilt. Doch bislang ist in der Stuttgarter Offensive noch keine Stammformation gefunden.











Entscheidend ist die Kategorie Tore – und da stand am Ende eines aufregenden Bundesligaspiels unterm Strich Stuttgart drei und Mainz drei. Dennoch hat der VfB gegen den FSV 05 zwei Punkte liegenlassen, das zeigt der tiefere Blick in die Statistik: Hier liegt der Vizemeister in fast allen Duellen vorne, sei es den gewonnenen Zweikämpfen, dem Ballbesitz, der Passquote, den erfolgreichen Dribblings, Eckbällen oder gewonnenen Luftduellen.