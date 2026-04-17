Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab. Bei Pilz in Ostfildern fallen 137 Stellen weg. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Esslingen bleibt allgemein angespannt.
Frühlingserwachen? Nicht auf dem Arbeitsmarkt. Von der üblichen saisonalen Belebung keine Spur, meldet die auch für den Kreis Esslingen zuständige Arbeitsagentur Göppingen. Die Zahl der Arbeitslosen sei nur leicht gesunken. Pressesprecherin Kerstin Fickus spricht von einer „deutlichen Verschlechterung“ gegenüber dem Vorjahr: „Der Arbeitsmarkt ist schwieriger, herausfordernder und schnelllebiger geworden, aber er ist nicht erstarrt“. Zunehmend seien junge Menschen auf Jobsuche.