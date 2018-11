Jobmesse im Carl Benz Center in Stuttgart 5000 Besucher auf dem roten Teppich zur Karriere

Von Heidemarie A. Hechtel 17. November 2018 - 21:21 Uhr

Zum sechsten Mal macht die Jobmesse in Stuttgart Station. Im Carl Benz Center kommen mehr als 80 Unternehmen mit den Bewerbern ins Gespräch.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Der rote Teppich, der im Carl Benz Center ausgelegt ist und als traditionelles Erken-nungszeichen der Jobmesse den Weg zur Karriere symbolisieren soll, könnte auch noch anders gedeutet werden. Als Teppich, den Unternehmen den potenziellen Bewerbern ausrollen. Weil Fachkräfte fehlen und Mitarbeiter händeringend gesucht werden. Zum Beispiel von der Stadt Stuttgart. „In manchen Ämtern beträgt der Personalmangel zehn Prozent“, gibt Stefanie Fischer vom Haupt- und Personalamt Auskunft. „Viele Menschen meinen, dass eine Kommune nur Verwaltungsjobs zu vergeben hat.“ Weit gefehlt: Unter dem Motto „Stuttgart von Beruf“ informieren Stefanie Fischer und ihre Kollegen, dass die Stadt eine große Stellenvielfalt vom Arzt bis zum Totengräber zu vergeben habe. Architekten und Gärtner sind natürlich auch unter den insgesamt 19 000 Mitarbeitern, die Kliniken eingeschlossen.

Neben der Landesmesse, dem Auswärtigen Amt, dem Oberlandesgericht, Autohäusern, Banken, Küchenbauern, Technikunternehmen oder dem Schmuckhersteller Pandora präsentieren sich hier auch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Stichwort: Pflegenotstand. „Uns fehlen Pflegekräfte im OP und auf der Intensivstation“, bestätigt Andreas Schober, der stellvertretende Pflegedirektor des Klinikums Garmisch-Partenkirchen, der darum den Weg nach Stuttgart nicht gescheut hat, um hier für die Mitarbeit im Klinikum zu Füßen der Zugspitze zu werben. Nicht nur mit den Vorzügen der Natur, Skifahren und Bergsteigen inklusive, sondern auch mit einem wichtigen Pfund: „Wir investieren in den Wohnungsbau für unsere Mitarbeiter“, so Schober.

Check von Bewerbungsunterlagen

Beim Personaldienstleister Activ Personal, einer Vermittlung von Zeitarbeit, geht es um die Zukunft von Thomas Graf. Der 23-jährige, erzählt sein Vater, sei derzeit ohne Arbeit und obendrein ohne Unterstützung, weil er angeblich Termine der Arbeitsagentur nicht wahrgenommen habe. Er sei ziemlich sauer darüber, hält der Vater nicht hinterm Berg. Nun hoffe man auf eine Anstellung bei der Zeitarbeitsagentur.

Susanna Berg wartet in der Schlange für den Check von Bewerbungsunterlagen. Die Geisteswissenschaftlerin glaubt nicht, dass die Aussteller für ihre Qualifikation die richtige Adresse seien, will aber doch ihren Lebenslauf mal checken lassen. Talentcube, ein Start-up-Unternehmen von Hendrik Seiler, Sebastian Hust und Sebastian Niewöhner, die in Esslingen auf der dualen Hochschule Informatik studiert haben, bietet da eine ganz andere Möglichkeit: Die Bewerbung auf Video. „Das ist alles über Smartphone möglich“, erklärt Seiler. Die Unternehmen fänden es wunderbar, dass sie sich nicht durch Bewerbungsunterlagen lesen müssten und auf diesem Weg gleich einen authentischen Eindruck vom Bewerber bekommen. Die Psychologin und Sozialpädagogin Tatjana, 28, aus Moldawien stammend und seit mehr als drei Jahren in Deutschland, will diese Möglichkeit sofort nutzen: „Weil ich beim Schreiben in Deutsch immer noch Fehler mache.“

Manchmal geht es ganz schnell: Beim dänischen Schmuckhersteller Pandora, der für seine deutschen Concept Stores Mitarbeiter, Damen wie Herren, sucht, wurde sofort eine junge Dame zur Vorstellung ins Geschäft nach Sindelfingen auf den Weg geschickt.

„Wir mussten in diesem Jahr Bewerber ablehnen, weil der Platz in dieser Halle nicht ausreichte“, erzählt Stefan Süß, Geschäftsführer des Veranstalters Barlagmessen. Und erinnert sich an den Start 2003 in Osnabrück: „Da hatten wir fünf Millionen Arbeitslose und gerade mal 25 Aussteller.“ Jetzt findet die Jobmesse an 22 Standorten in Deutschland statt, in Stuttgart kämen laut Süß konstant 5000 Besucher. Das Datum fürs nächste Jahr steht schon fest: Am 19. und 20. Oktober auf der Landesmesse.

Jobmesse: Sonntag, 11 bis 17 Uhr, im Carl Benz Center, Mercedesstraße 73, Eintritt 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.