Die Jobbörse des Youth America Grand Prix ist zu Gast in Stuttgart. In der Cranko-Schule bringt der Ballettwettbewerb Tanztalente und potenzielle Arbeitgeber zusammen.

Der Youth America Grand Prix (YAGP) ist ein internationaler Wettbewerb, der seit 1999 den Ballettnachwuchs fördert – auch mit Stipendien. Bekannt machte ihn der Kinofilm „First Position“, der sechs Tanztalente bei ihren Vorbereitungen begleitete. An diesem Wochenende ist der YAGP mit seiner Jobbörse zu Gast in der Cranko-Schule.

Herr Detrich, was hat Sie bewogen, die Jobbörse des renommierten Ballettwettbewerbs Youth America Grand Prix (YAGP) nach Stuttgart zu holen?

Das Stuttgarter Ballett und den YAGP verbindet eine lange Beziehung. Viele Tänzerinnen und Tänzer der Kompanien sind Alumni des Wettbewerbs und haben durch ihn die Möglichkeit erhalten, an die John-Cranko-Schule und an das Stuttgarter Ballett zu kommen. Tadeusz Matacz, der Direktor der Cranko-Schule, war viele Jahre Teil der Jury des Wettbewerbs. Nachdem die Job Fair schon seit 2015 in den USA abgehalten wurde, kam der Wunsch auf, auch in Europa solch eine Möglichkeit für junge Talente zu schaffen. Das neue Gebäude der Cranko-Schule bietet sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten bestens dafür an.

Tamas Detrich Foto: lg/Julian Rettig

Die Kompanien veranstalten ja zum Teil selbst Vortanz-Termine. Warum braucht es eine zusätzliche Jobbörse?

Die Job Fair bietet jungen Tänzerinnen und Tänzern die Gelegenheit, sich gleichzeitig Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Kompanien zu präsentieren. So sparen sich die jungen Jobsuchenden die Kosten für viele Reisen. In diesem Jahr gab es 414 Bewerbungen, 200 Talente dürfen sich vorstellen.

Wie viele Kompanie werden in Stuttgart auf Talentsuche sein?

Zur Job Fair haben sich Vertreter von rund 20 verschiedenen Kompanien angemeldet. Auf nationaler Ebene kommen sie unter anderem aus Essen, München, Gera und Dresden, international aus den USA, Frankreich, Norwegen und Tschechien.

Halten Sie selbst nach neuen Talenten Ausschau?

Wir sind aktuell in der glücklichen Situation, dass wir unseren Nachwuchs direkt aus der John-Cranko-Schule bekommen. Trotzdem gehe ich natürlich gerne zu solchen Veranstaltungen und schaue mir die jungen Talente an.