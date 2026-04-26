Job beim Wasenwirt: Das Geheimnis des Bierkrug-Maskottchens auf dem Frühlingsfest

Auf dem Frühlingsfest sorgt ein besonderes Maskottchen für Aufsehen. Ein 60-Jähriger steckt im Bierkrug und erlebt trotz Hitze ungeahnte Freiheiten. Wie er zum Job kam.
Beim Wasenwirt tanzt ein fröhliches Bier vor der Tür. Unter dem Kostüm steckt gut versteckt Uwe und schwitzt. Große Augen, breites Lächeln, oben drauf eine Schaumkrone, links ein Henkel – so kommt Uwe als laufender Bierkrug daher, klatscht sich mit Frühlingsfestbesuchern ab, erfüllt Selfiewünsche und macht auch Kindern Freude. Das darf ein echtes Bier ja normalerweise nicht.