Job beim Wasenwirt: Das Geheimnis des Bierkrug-Maskottchens auf dem Frühlingsfest

Auf dem Frühlingsfest sorgt ein besonderes Maskottchen für Aufsehen. Ein 60-Jähriger steckt im Bierkrug und erlebt trotz Hitze ungeahnte Freiheiten. Wie er zum Job kam.

Beim Wasenwirt tanzt ein fröhliches Bier vor der Tür. Unter dem Kostüm steckt gut versteckt Uwe und schwitzt. Große Augen, breites Lächeln, oben drauf eine Schaumkrone, links ein Henkel – so kommt Uwe als laufender Bierkrug daher, klatscht sich mit Frühlingsfestbesuchern ab, erfüllt Selfiewünsche und macht auch Kindern Freude. Das darf ein echtes Bier ja normalerweise nicht.

Aber genau genommen ist Uwe ja auch ein Softdrink – sein Bierkostüm ist rund und weich. Vor sechs Wochen habe er die Stellenanzeige gesehen: „Masskottchen gesucht!“ Da habe er sich beworben. „Ich bin gerade arbeitslos.“

Wie in einer Sauna

Jetzt kommt der 60-Jährige jeden Morgen um 10 Uhr aufs Frühlingsfest. Um 10.30 Uhr geht es dann los: erst Bierkrug, dann wieder Pause, dann wieder Bierkrug, immer im Halbstundenrhythmus. Sonst ist es doch ein bisschen heiß. „Das fühlt sich da drunter an wie in einer Sauna.“

Warum er den Job bekommen hat, kann Uwe nur vermuten. „Ich bin von Beruf Schauspieler.“ Damit mag er ein bisschen überqualifiziert sein, andererseits schadet es nicht, sich in neue und auch ungewohnte Rollen einfinden zu können. Seinen vollen Namen will Uwe allerdings nicht nennen. Nicht, dass jemand dumme Kalauer reißt, wenn er mal wieder auf einer echten Theaterbühne Hamlet spielen sollte: „Two beer or not two beer.“

Den Maskottchen-Job findet Uwe übrigens gar nicht so schlecht. Manchmal verteilt er Lollis an Kinder, manchmal tanzt er mit den Gästen. „In so einer Verkleidung, in der einen niemand erkennt, traut man sich ja auch viel mehr und verliert seine Hemmungen. Ich würde mich sonst niemals mit jedem abklatschen.“ Am Anfang sei er sehr unsicher gewesen. „Aber dann habe ich gemerkt: das macht total Fetz.“