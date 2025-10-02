Nach dem Ende ihrer Beziehung und der eingereichten Scheidung stürzt sich Nicole Kidman in die Arbeit. Ihr Ex-Partner Keith Urban soll sie bei jener zuletzt nicht unterstützt haben.

Die Trennung von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) nach fast 20 Jahren Ehe sandte Schockwellen durch Hollywood. Oscarpreisträgerin Kidman hat in der Zwischenzeit bekanntermaßen auch die Scheidung vom Vater ihrer zwei Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) eingereicht - und wird daneben in Zukunft für eine ganze Reihe an Produktionen vor der Kamera stehen und so ihre erfolgreiche Schauspielkarriere weiter vorantreiben.

Keith Urban soll Nicole Kidman bei ihrer Arbeit "nicht so unterstützt" haben So berichteten US-Branchenmagazine wie "Variety" gerade erst, dass die Agentinnen-Serie "Special Ops: Lioness" des Streamingdienstes Paramount+, in der Kidman mitwirkt, auch eine dritte Staffel erhalten wird. Das bedeutet mehr Arbeit für die 58-Jährige, die in den vergangenen Jahren schon sehr fleißig war und aktuell eine Vielzahl an Serienproduktionen hat, für die sie in der kommenden Zeit vor der Kamera stehen wird. Insider-Berichten zufolge soll genau das ihrem bald Ex-Ehemann Keith Urban nicht sonderlich zugesagt haben.

Als ihre heute 17- und 14-jährigen Töchter Sunday und Faith jünger waren, soll sich Kidmans Leben "nur um sie" gedreht haben, berichtete eine angeblich der Familie nahestehende Quelle dem "People"-Magazin. Doch als ihre Töchter älter wurden, sei Kidman "durch die Rückkehr zur Arbeit wirklich aufgeblüht. Sie fühlt sich großartig und ist sehr glücklich darüber, wieder beruflich tätig zu sein".

"Big Little Lies" und mehr: Nicole Kidmans zeitraubender Drehplan

Ihre Töchter würden sich darüber auch freuen, bei Country-Sänger Urban sei es jedoch laut der Quelle "genau umgekehrt. Keith war daran gewöhnt, dass sie seine Karriere unterstützte. Er hat sie nicht so unterstützt, wie sie es sich erhofft hatte".

Ob Kidmans neueste Engagements im Film- und Serienbereich mit für das Ende der Ehe gesorgt haben, ist nicht gesichert. Fest steht jedoch, dass die Star-Schauspielerin die Sommermonate in London verbrachte, um die Fortsetzung von "Zauberhafte Schwestern" ("Practical Magic 2") zu drehen, während sich Urban auf seiner "High and Alive World Tour" befand.

Neben der eingangs erwähnten, dritten Staffel von "Special Ops: Lioness" wird Kidman zudem in Zukunft für die dritte Staffel der Erfolgsserie "Big Little Lies" sowie die gänzlich neuen Serienprojekte "Scarpetta" über die brillante Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta sowie für "Margo's Got Money Troubles" von "Big Little Lies"-Serienschöpfer David E. Kelley (69) vor der Kamera stehen. Möglich, dass Keith Urban bei diesem kommenden Drehplan klar wurde, dass er in den nächsten Jahren nicht viel von Kidman sehen würde.