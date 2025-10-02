Nach dem Ende ihrer Beziehung und der eingereichten Scheidung stürzt sich Nicole Kidman in die Arbeit. Ihr Ex-Partner Keith Urban soll sie bei jener zuletzt nicht unterstützt haben.
Die Trennung von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) nach fast 20 Jahren Ehe sandte Schockwellen durch Hollywood. Oscarpreisträgerin Kidman hat in der Zwischenzeit bekanntermaßen auch die Scheidung vom Vater ihrer zwei Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) eingereicht - und wird daneben in Zukunft für eine ganze Reihe an Produktionen vor der Kamera stehen und so ihre erfolgreiche Schauspielkarriere weiter vorantreiben.