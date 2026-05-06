Joachim Sauer: Merkel-Ehemann erzählt erstmals aus seinem Leben

Über Jahrzehnte hat sich Joachim Sauer im Hintergrund gehalten, während seine Frau Angela Merkel die deutsche Politik prägte. Nun bricht der Quantenchemiker sein Schweigen: Im November erscheint sein Buch "Mein richtiges Leben" beim S. Fischer Verlag.

Vier Jahrzehnte an der Seite einer der einflussreichsten Politikerinnen Europas - und kaum ein öffentliches Wort dazu: Joachim Sauer (77) hat sich seine Zurückhaltung über die gesamten Kanzlerjahre (2005-2021) seiner Frau Angela Merkel (71) bewahrt. Damit ist nun Schluss. Am 18. November 2026 bringt der S. Fischer Verlag die Memoiren des Quantenchemikers unter dem Titel "Mein richtiges Leben" heraus. Auf 352 Seiten schildert Sauer erstmals selbst, wie er sein Leben in zwei deutschen Staaten und an der Seite einer Bundeskanzlerin erlebt hat.

Eine Kindheit in der DDR Den ersten großen thematischen Block widmet Sauer seiner Biografie vor 1989. Als die Mauer fiel, war er bereits vierzig Jahre alt - die Hälfte seines bisherigen Lebens hatte er also in der DDR verbracht. Genau diese Phase rückt der Autor in den Mittelpunkt der ersten Kapitel. Laut Verlagsankündigung berichtet er vom "Aufwachsen in der SED-Diktatur", vom Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn als Quantenchemiker und vom alltäglichen Spannungsfeld zwischen "Anpassungsdruck und persönlicher Abgrenzung".

Anekdotenreich und mit Humor soll Sauer zudem den "Umgang mit den Linientreuen" schildern. Auch die turbulente Zeit unmittelbar nach dem Mauerfall sowie das, was er das "Glück der Freiheit" nennt, sollen in dem Band zur Sprache kommen.

Der Blick auf Merkels Aufstieg

Was das Buch über die Memoirenliteratur ehemaliger DDR-Bürger hinaushebt, ist die zweite große Erzählebene: Sauer schreibt darin auch über den politischen Aufstieg seiner Frau zur Bundeskanzlerin - und zwar dezidiert aus seiner eigenen Perspektive. Der Verlag verspricht ein "ganz persönliches" Buch, das ein "umfassendes Bild des deutsch-deutschen Alltags und der Berliner Republik" zeichne.

Damit wagt sich Sauer in ein Terrain, das er bislang konsequent gemieden hat. Während Angela Merkel sechzehn Jahre lang an der Spitze der deutschen Regierung stand, blieb ihr Mann öffentlichen Auftritten weitgehend fern und gab praktisch keine Interviews zu seinem Privatleben.

Angela Merkel und Joachim Sauer sind seit rund 40 Jahren ein Paar und seit 27 Jahren verheiratet.

Top-Wissenschaftler im Schatten der Politik

Prof. Dr. Joachim Sauer ist einer der renommiertesten deutschen Quantenchemiker, der mit vielen Preisen und Ehrendoktorwürden ausgezeichnet wurde. Er ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Institutionen und Forschungsgruppen und unter anderem Träger der Bunsen-Gedenkmünze 2020.

Im Mai 2024 erhielt er laut Pressemitteilung der Humboldt-Universität zu Berlin die "Blaise-Pascal-Medaille 2024 in Chemie für seine wegweisende Forschung im Bereich katalytischer Reaktionen auf der Grundlage der Quantenchemie". Seine erste Ehrung wurde ihm 1972 mit dem Johann-Gottlieb-Fichte-Preis der Humboldt-Universität zu Berlin zuteil.