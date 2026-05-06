Joachim Sauer: Merkel-Ehemann erzählt erstmals aus seinem Leben

Über Jahrzehnte hat sich Joachim Sauer im Hintergrund gehalten, während seine Frau Angela Merkel die deutsche Politik prägte. Nun bricht der Quantenchemiker sein Schweigen: Im November erscheint sein Buch "Mein richtiges Leben" beim S. Fischer Verlag.
Vier Jahrzehnte an der Seite einer der einflussreichsten Politikerinnen Europas - und kaum ein öffentliches Wort dazu: Joachim Sauer (77) hat sich seine Zurückhaltung über die gesamten Kanzlerjahre (2005-2021) seiner Frau Angela Merkel (71) bewahrt. Damit ist nun Schluss. Am 18. November 2026 bringt der S. Fischer Verlag die Memoiren des Quantenchemikers unter dem Titel "Mein richtiges Leben" heraus. Auf 352 Seiten schildert Sauer erstmals selbst, wie er sein Leben in zwei deutschen Staaten und an der Seite einer Bundeskanzlerin erlebt hat.