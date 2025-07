Joachim Löw: Weltmeister-Trainer prüft Anfragen von Vereinen und Nationalverband

Der frühere Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat nach eigenen Angaben aktuell mehrere Anfragen von Vereinen sowie einem Nationalverband für ein Engagement als Trainer. „Es sind Anfragen, ob ich für ein Gespräch bereit bin, ob ich Interesse hätte - das war jetzt im Laufe der letzten ein, zwei Wochen“, sagte der 65-Jährige am Rande einer Veranstaltung im Europa-Park in Rust bei Freiburg.

Er mache sich nun Gedanken und informiere sich über die jeweilige Mannschaft. Im nächsten Schritt könnten Treffen mit den Verantwortlichen folgen, um zu schauen, „ob die Dinge zueinanderpassen würden“.

Lebensmittelpunkt in der Region Freiburg

Nachdem Löw im Anschluss an die EM 2021 von seinem Posten als Nationaltrainer zurückgetreten war, hatte er keinen Job als Coach mehr angenommen. Mit der deutschen Auswahl wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister. Vor seinem Engagement in der Nationalelf war er Trainer unter anderem beim VfB Stuttgart, Fenerbahçe Istanbul und FK Austria Wien.

Sein Lebensmittelpunkt liegt seit vielen Jahren in der Region Freiburg. Dauerhaft wolle er die südbadische Metropole nicht mehr verlassen - aber vielleicht zeitlich begrenzt für ein Trainer-Engagement.