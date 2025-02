Joachim Llambi: Jürgen Klopp hat Tipp für Lets Dance-Juror

Fußball-Trainerlegende Jürgen Klopp (57) ist nicht nur für seine Erfolge als Coach, sondern auch für seine klaren Worte bekannt. Beim "Ball des Sports" in Frankfurt fand der ehemalige Mainz-, Dortmund- und Liverpool-Trainer jetzt überraschend klare Wort im Hinblick auf "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60), wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Klopp, der den Auftakt der neuen Staffel der RTL-Tanzshow mit seiner Ehefrau Ulla verfolgt hatte, zeigte sich dabei offenbar wenig begeistert von Llambis Umgang mit den prominenten Kandidaten.

Auf der Bühne der Frankfurter Festhalle äußerte sich der Ex-BVB-Coach zunächst voller Bewunderung für Taliso Engel (22). Der sehbehinderte Schwimmer, der aktuell bei "Let's Dance" tanzt, beeindruckte Klopp. Für Llambis Kritik an Engels Auftritt vom vergangenen Freitag hatte er jedoch wenig Verständnis. "Der kann ruhig mal hören, was positive Kritik ist...", meinte Klopp vielsagend in Richtung des strengen Jurors.

Jürgen Klopp: "Nach dem ersten Spiel ein bisschen harsch"

Auch Llambis Urteil über Schauspielerin Simone Thomalla (59) ging dem Fußball-Liebling gegen den Strich. "Ich fand, er war ein bisschen harsch mit Simone Thomalla, aber das weiß er wahrscheinlich selber", erklärte Klopp gegenüber "Bild" und schob nach: "Man kann auch mal deutlich sein, aber doch nicht nach dem ersten Spiel, sozusagen".

Als klassische Schelte wollte Klopp seine Bemerkung aber nicht verstanden wissen, erklärte er dem Blatt": "Ich habe nicht kritisiert, ich habe nur gesagt, dass es auch andere Kritik gibt. Es ist keine Kritik an ihm." Der "Let's Dance"-Juror ließ die Seitenhiebe des beliebten Trainers allerdings an sich abprallen. "Jeder kann sagen, was er will. Ich bin da ganz entspannt", konterte Llambi laut "Bild" cool, der ebenfalls vor Ort war. Er habe Engel auch gut bewertet, nur die letzte Gruppe - eben mit Thomalla - nicht: "Die waren auch nicht gut."

Gleichzeitig freue es ihn aber, dass Klopp die Tanzshow überhaupt verfolge: "Was schön ist: Er guckt unsere Show. Ich denke, seine Frau Ulla schaut, und er muss mitschauen." Persönlich würden sich die beiden nicht kennen.