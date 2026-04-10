Sie haben es geschafft: Renata und Valentina Lusin geben die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt. Die strahlenden "Let's Dance"-Profitänzer melden sich aus dem Krankenhaus. Show-Kollegen wie Joachim Llaambi haben bereits gratuliert.
Renata (38) und Valentin Lusin (39) freuen sich über ihr zweites Kind. Das "Let's Dance"-Paar gab die Geburt der kleinen Tessa in einem gleichlautenden Post auf Instagram bekannt. Die Tochter der Profitänzer kam laut dem Post bereits gestern (9. April) um 16:15 Uhr zur Welt.