Sie haben es geschafft: Renata und Valentina Lusin geben die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt. Die strahlenden "Let's Dance"-Profitänzer melden sich aus dem Krankenhaus. Show-Kollegen wie Joachim Llaambi haben bereits gratuliert.

Renata (38) und Valentin Lusin (39) freuen sich über ihr zweites Kind. Das "Let's Dance"-Paar gab die Geburt der kleinen Tessa in einem gleichlautenden Post auf Instagram bekannt. Die Tochter der Profitänzer kam laut dem Post bereits gestern (9. April) um 16:15 Uhr zur Welt.

"Yuhuuu! Wir haben es geschafft! Wir halten unser zweites Wunder in den Armen", schrieben die glücklichen Eltern auf Instagram. Und: Es gibt keine Worte, die das Gefühl beschreiben".

"Genießen die wunderschöne Kennenlernzeit!"

"Wir sind unendlich dankbar, überglücklich und genießen die wunderschöne Kennenlernzeit", fügten die Lusins an und bedankten sich bei dem Team des Klinikums Leverkusen.

Zu dem Text teilte das Paar drei Bilder aus dem Krankenhaus. Valentin Lusin hält das Baby auf dem Arm, Renata steht in einem rosa-weiß gestreiften Bademantel daneben. Auf den Fotos küssen sie sich oder strahlen in die Kamera. Die frischgebackene Mutter hält eine kleine runde Tafel mit der Aufschrift "Aus dem Bauch mitten ins Herz".

Joachim Llambi und Co. gratulieren

Unter dem Post meldeten sich Fans und prominente Freunde des Paares zu Wort. "Wunderbar, eure Familie wächst weiter und die kleine Tessa wird euch ganz bestimmt genauso viel Freude, Liebe und unvergessliche Momente schenken wie eure kleine Stella", schrieb "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61). Und: "Ich wünsche euch von Herzen nur das Allerbeste für diese zauberhafte Zeit zusammen".

Model und Ex-"Let's Dance"-Kandidatin Rebecca Mir (34) kommentierte "Ahhh wie schön, herzlichen Glückwunsch". Frauke Ludowig (62) schrieb "Wie schön! Und das am 'Let's Dance'-Tag! Herzlichen Glückwunsch". Mit Andrzej Cibis (38) ließ auch ein "Let's Dance"-Kollege Glückwünsche da.

Das erste Kind der Lusins, Tochter Stella kam am 21. März 2024 zur Welt. Zuvor hatte Renata Lusin mehrere Fehlgeburten erlitten. "Kann es immer noch nicht realisieren und so richtig entspannen in der Schwangerschaft werde ich mich natürlich, nach drei Schicksalsschlägen, sowieso nicht, aber diese Dankbarkeit, dass es so schnell geklappt hat, ist unfassbar", schrieb sie im vergangenen Oktober, als sie die Schwangerschaft verkündete.

Wegen der Schwangerschaft verpasste Renata Lusin die aktuelle Staffel von "Let's Dance". Valentin Lusin, den sie 2014 heiratete, schied als Erster mit seiner Tanzpartnerin Sonya Kraus (52) aus.