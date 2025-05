J.Los Dschungelkleid und mehr: Donatella Versace wird 70: Mit diesen Looks schrieb sie Modegeschichte

Donatella Versace ist zweifellos eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Modewelt. Mit einer Karriere, die sich über Jahrzehnte erstreckt, hat sie das Erbe von Gianni Versace (1946-1997) nicht nur bewahrt, sondern weiterentwickelt. Als Muse ihres Bruders, der das Haus Versace 1978 gründete, stand Donatella oft im Schatten seines kreativen Genies. Doch nach seinem tragischen Tod 1997 trat sie in seine großen Fußstapfen und übernahm die Führung des Modeimperiums - was die Welt der Mode für immer verändern sollte.

Am 2. Mai 2025 feiert Donatella Versace ihren 70. Geburtstag - und verabschiedet sich gleichzeitig nach fast 30 Jahren als Kreativdirektorin vom Laufsteg des Hauses Versace. Ihr Rücktritt markiert das Ende einer Ära, die von Glamour, Innovation und einer einzigartigen Handschrift geprägt war.

Geboren 1955 in Reggio Calabria, war Donatella die jüngste Tochter der Versace-Familie. Ursprünglich wollte sie ihren Bruder Gianni, der das Modehaus 1978 gründete, in der PR unterstützen. Doch Gianni erkannte früh das kreative Potenzial seiner Schwester und machte sie zu seiner Muse und Kritikerin. In den 1990er Jahren widmete er ihr das Parfum "Blonde" und übergab ihr die künstlerische Leitung der jungen Linie Versus.

Der Mord an ihrem Bruder Gianni 1997 in Miami Beach stürzte Donatella in eine tiefe Lebenskrise. Doch sie nahm die Herausforderung an und übernahm gemeinsam mit ihrem Bruder Santo (80) die Führung des Modeimperiums. Ihr Solodebüt als Chefdesignerin gab sie 1998 mit der Frühjahrskollektion der Hauptlinie und ihrer ersten Haute-Couture-Show.

Donatellas Stil ist geprägt von glamouröser Extravaganz, gewagten Schnitten und einer unverwechselbaren Farb- und Musterwelt. Sie verstand es, die Marke Versace mit spektakulären Inszenierungen, prominenten Musen und einer klaren Haltung immer wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Sie engagierte Stars wie Madonna, Prince, Jennifer Lopez und Lady Gaga als Markenbotschafter und machte das Medusa-Logo zu einem globalen Symbol für Luxus und Provokation. Einige ihrer Designs schrieben über die Mode hinaus Geschichte.

Jennifer Lopez' "Jungle Dress" bei den Grammys 2000

So sorgte eines der frühen Versace-Designs von Donatella für eine technische Revolution: Das grüne, tropisch bedruckte Seidenchiffon-Kleid mit tiefem Dekolleté, das Jennifer Lopez (54) 2000 zu den Grammy Awards trug, wurde zum globalen Phänomen. Das Kleid brachte nicht nur zahlreiche Schlagzeilen, sondern führte auch zu so vielen Online-Suchen, dass es die Entwicklung von Google Images inspirierte. 2019 ließ Donatella J.Lo das Kleid in einer aktualisierten Version auf dem Laufsteg der Mailänder Fashion Week erneut präsentieren.

Das "30 über Nacht"-Kleid

Das farbenfrohe Minikleid, das Jennifer Garner (52) als Jenna Rink in der Kult-Romcom "30 über Nacht" trug, stammt aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2003 von Versace. Das Design besticht durch ein leuchtend grünes Bustier mit blauen Trägern, Cut-out-Details und einen gestreiften, transparenten Rock - ein Paradebeispiel für Donatellas jugendliche Verspieltheit und Y2K-Glamour. Das Kleid wurde so ikonisch, dass Ariana Grande es 2021 bei "The Voice" trug.

Lady Gaga beim Super Bowl 2017

Für Lady Gagas (37) spektakuläre Halbzeitshow beim Super Bowl 2017 entwarf Donatella Versace mehrere maßgeschneiderte Outfits: Ein glitzernder, silberner Body mit starken Schultern und passenden Stiefeln, war das Highlight. Für das Finale trug Gaga einen metallischen Zweiteiler mit bauchfreiem Oberteil und hochgeschnittener Hose - eine Hommage an Glamour, Sport und Versaces Sinn für Showeffekte.

Dua Lipa x Versace

Dua Lipa (28) ist eine der prominentesten modernen Donatella-Musen. Gemeinsam entwarfen sie die "La Vacanza"-Kollektion 2023, die moderne Eleganz und Y2K-Nostalgie vereint. Bei den Grammy Awards 2022 sorgten die Sängerin und Rapperin Megan Thee Stallion (30) für einen unvergesslichen Versace-Moment: Beide erschienen in identischen, schwarzen Versace-Kleidern mit goldenen Sicherheitsnadeln - eine Hommage an das berühmte "safety pin"-Kleid, das Liz Hurley (59) 1994 zu einer Filmpremiere trug. Auf der Bühne spielten sie ihren "Fashion-Zwilling"-Moment humorvoll aus, bis Donatella Versace selbst hinzukam und die Outfits mit wenigen Handgriffen individualisierte.

Die Reunion der Supermodels

Zum 20. Todestag von Gianni Versace inszenierte Donatella einen der emotionalsten und legendärsten Momente der modernen Modegeschichte: Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Helena Christensen und Carla Bruni schritten gemeinsam in gold-schimmernden Metallkleidern über den Laufsteg - eine Hommage an die Ära der Supermodels und das Vermächtnis des Hauses Versace. Die Kleider, von Donatella entworfen, vereinten klassische Versace-Elemente mit moderner Eleganz.

Kim Kardashian bei der Met Gala

Für die Met Gala 2018 ("Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination") entwarf Donatella ein goldenes, figurbetontes Kettenhemd-Kleid für Kim Kardashian (44). Das Design, das Kim gemeinsam mit Donatella entwickelte, griff klassische Versace-Elemente wie das Medusa-Logo und Kreuzapplikationen auf und wurde zu einem der markantesten Looks der Met-Gala-Geschichte.

Donatellas Abschiedskollektion

Im Februar 2025 präsentierte Donatella ihre letzte Kollektion als Kreativdirektorin. Eine Hommage an alles, was Versace ausmacht: barocke Muster, die Medusa, luxuriöse Stoffe und selbstbewusste Silhouetten.

Nach 28 Jahren als Kreativdirektorin übergibt Donatella Versace die kreative Leitung nun an Dario Vitale, der zuvor bei Miu Miu tätig war. Sie bleibt dem Haus als "Chief Brand Ambassador" erhalten. Donatella selbst blickt mit Stolz zurück: "Das Erbe meines Bruders weiterzuführen, war die größte Ehre meines Lebens. Er war das wahre Genie, aber ich hoffe, ich habe etwas von seinem Geist und seiner Hartnäckigkeit, zeigen können", sagte sie zu ihrem Rücktritt in einem Statement. "Versace ist in meiner DNA und immer in meinem Herzen."