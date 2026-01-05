Nachdem seine Sendung im September kurzzeitig abgesetzt wurde, erhielt Jimmy Kimmel nun einen Critics Choice Award für die beste Talkshow. Bei den Filmen konnte sich "One Battle After Another" behaupten, allerdings ging der Preis für den besten Hauptdarsteller nicht an Leonardo DiCaprio.
"One Battle After Another" ist bei den Critics Choice Awards am Sonntagabend als bester Film ausgezeichnet worden und unterstrich damit seine Favoritenrolle für einen Oscar. Paul Thomas Anderson (55) wurde für das Werk zudem als bester Regisseur ausgezeichnet. Weitere große Gewinner der Preisverleihung in Santa Monica waren "Blood & Sinners", "KPop Demon Hunters", "The Studio", "Adolescence" und die Talkshow "Jimmy Kimmel Live!".