1 Jimmy Kimmel zurück im TV: Nach Eklat um Charlie Kirk attackiert er Trump und warnt vor Angriffen auf die Meinungsfreiheit in den USA. Foto: Bill Roque / Shutterstock.com

Nach seiner Absetzung kehrt Jimmy Kimmel ins TV zurück, mit harter Kritik an Trump, Disney und einem emotionalen Appell nach dem Charlie-Kirk-Eklat.











Nach einer Woche Zwangspause ist Jimmy Kimmel mit einer aufsehenerregenden Monolog-Rede ins US-Fernsehen zurückgekehrt. ABC hatte seine Late-Night-Show auf Druck aus dem Trump-Lager gestoppt, wegen Kimmels Kommentar zum Mord an dem rechten Aktivisten Charlie Kirk. In seiner Rückkehrsendung nannte Kimmel das Vorgehen der Regierung „anti-amerikanisch“: „Ein Präsident, der einen Comedian zum Schweigen bringen will, handelt gegen die Verfassung.“ Kimmel bedankte sich bei Unterstützern aus Hollywood, bei Kollegen wie John Stewart oder Jimmy Fallon und sogar bei konservativen Kritikern wie Ted Cruz, die sein Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigten.