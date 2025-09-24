Jimmy Kimmel bricht in Tränen aus - und wirbt für Disney-Abos

Meint er das ernst? "Bitte, bitte, kommt zu Disney zurück!", so der Appell von Jimmy Kimmel - mitsamt Gebrauchsanleitung. In einem emotionalen Monolog entschuldigte sich der Moderator für umstrittene Aussagen nach dem Mord an Charlie Kirk.
Mit zittriger Stimme und sichtlich bewegt kehrte Jimmy Kimmel (57) nach der sechstägigen Zwangspause am Dienstagabend mit seiner TV-Show "Jimmy Kimmel Live!" zurück. Der Moderator, Comedian und Produzent stand nach Disneys Aussetzung der Sendung "auf unbestimmte Zeit" wieder vor seinem Publikum im ABC-Studio. Die Zuschauer empfingen ihn laut "People"-Magazin mit Standing Ovations und minutenlangem Applaus.