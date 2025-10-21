Jimi Blue gewinnt Promi Big Brother: Wie viel Preisgeld gab es?

1 Großer Jubel am Montagabend: Jimi Blue Ochsenknecht nimmt bei "Promi Big Brother" 2025 den Sieg und 100.000 Euro mit nach Hause. Foto: Joyn/Willi Weber

Jimi Blue Ochsenknecht hat die 13. Staffel von Promi Big Brother gewonnen. Wie viel Preisgeld gab es für den Sieg?











Link kopiert



Jimi Blue Ochsenknecht ist der Gewinner von „Promi Big Brother“ 2025. Der Schauspieler setzte sich im Finale der 13. Staffel gegen seine prominenten Mitbewohner durch und sicherte sich damit nicht nur den Sieg, sondern auch das Preisgeld von 100.000 Euro. Ein Ergebnis, mit dem selbst er nicht gerechnet hatte: „Niemals!“, sagte der 33-Jährige in der „Late Night Show“. Ursprünglich habe er gar nicht teilnehmen wollen, doch nach eigenen Worten sah er in der Show eine Chance, nach einer schwierigen Zeit ein anderes Bild von sich zu zeigen: „Ich dachte, ich fliege sowieso schnell raus.“