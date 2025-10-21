Jimi Blue gewinnt Promi Big Brother: Wie viel Preisgeld gab es?
Großer Jubel am Montagabend: Jimi Blue Ochsenknecht nimmt bei "Promi Big Brother" 2025 den Sieg und 100.000 Euro mit nach Hause. Foto: Joyn/Willi Weber

Jimi Blue Ochsenknecht hat die 13. Staffel von Promi Big Brother gewonnen. Wie viel Preisgeld gab es für den Sieg?

Jimi Blue Ochsenknecht ist der Gewinner von „Promi Big Brother“ 2025. Der Schauspieler setzte sich im Finale der 13. Staffel gegen seine prominenten Mitbewohner durch und sicherte sich damit nicht nur den Sieg, sondern auch das Preisgeld von 100.000 Euro. Ein Ergebnis, mit dem selbst er nicht gerechnet hatte: „Niemals!“, sagte der 33-Jährige in der „Late Night Show“. Ursprünglich habe er gar nicht teilnehmen wollen, doch nach eigenen Worten sah er in der Show eine Chance, nach einer schwierigen Zeit ein anderes Bild von sich zu zeigen: „Ich dachte, ich fliege sowieso schnell raus.“

 

Vom Skandal-Image zum Publikumsliebling

Dass Jimi Blue überhaupt im Finale stand, überraschte viele Zuschauer. Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht machte in den vergangenen Jahren eher durch private Eskapaden, einen öffentlichen Rosenkrieg mit seiner Ex Yeliz Koc und juristische Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Umso größer war der Druck, in der Show ein neues Kapitel aufzuschlagen – und das gelang ihm offenbar. Authentisch, emotional und nahbar: Genau damit punktete er beim Publikum und verwandelte ein angeschlagenes Image in eine Comeback-Story.

So will er das Preisgeld investieren

Mit dem Gewinn steht für Jimi Blue fest, wie er die 100.000 Euro nutzen will. Das Geld soll nicht in Luxusreisen oder Partys fließen, sondern in ein langfristiges Ziel: Er möchte ein Haus bauen – für sich, seine Tochter Snow Elanie und sogar für seine Ex-Freundin Yeliz Koc. „Das wünsche ich mir“, sagte er im Interview. Damit deutet der Schauspieler an, dass das Preisgeld ein Fundament für eine stabile Zukunft und ein neues Familienleben werden soll.

 