Jimi Blue Ochsenknecht: Schauspieler beklagt Hygiene und Essen in Gefängnissen

1 Jimi Blue Ochsenknecht war wegen einer unbezahlten Hotelrechnung vorläufig festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Foto: dpa/Jens Kalaene

Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht wurde nach Österreich ausgeliefert. Auf dem Weg dorthin machte er Erfahrungen mit einer Reihe von deutschen Gefängnissen.











Nach einer Odyssee durch sieben Gefängnisse beklagt der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht die Zustände in manchen Haftanstalten. „In Hannover und München war die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden und das Essen war leider nicht so“, schrieb er in einer Fragerunde auf der Plattform Instagram. „Die anderen waren tatsächlich ok“, fügte er hinzu.