Schauspieler muss noch länger in Haft in Hamburg bleiben

1 Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht Foto: Swen Pförtner/dpa/Swen Pförtner

Jimi Blue Ochsenknecht sitzt in Hamburg in Haft, weil er über Jahre eine hohe Hotelrechnung in Österreich nicht bezahlt haben soll.











Der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht kann in den nächsten Tagen eher nicht mit einer Entlassung aus dem Gefängnis in Hamburg rechnen. „Dass der Verfolgte die Haftanstalt am Wochenende verlassen wird, halten wir im Prinzip für ausgeschlossen“, sagte Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.