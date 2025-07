Jimi Blue Ochsenknecht: Gänsehaut-Nachricht aus dem Knast an Yeliz Koc

Bei "Superman"-Promo Nicholas Hoult überrascht mit neuem Look

Blond statt braun: Nicholas Hoult überrascht bei der Pressetour zu "Superman" mit einer neuen Haarfarbe. Modisch bleibt er jedoch seiner Vorliebe für Brauntöne treu. In New York City wurde der Brite an einem Tag gleich in drei verschiedenen Looks gesichtet.