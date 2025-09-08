Jim Curtis könnte auf den Bildern sein: Hat Jennifer Aniston auf Instagram ihren neuen Freund vorgestellt?

Jennifer Aniston hat auf Instagram gerade eine Menge Bilder von ihren Sommermonaten gepostet. Eines der Fotos sorgt nun für Spekulationen: Auf ihm könnte der neue Freund der Schauspielerin zu sehen sein.
Hat Jennifer Aniston (56) ihren neuen Freund auf Instagram gezeigt? In einem Beitrag, den die Schauspielerin mit "Danke, Sommer" überschreibt, teilt die 56-Jährige zahlreiche Fotos der vergangenen Wochen, um sich von der heißen Jahreszeit zu verabschieden. Einer der Schnappschüsse zeigt den Hinterkopf eines Mannes vor einer Meereskulisse mit Sonnenuntergang. Fans spekulieren nun, ob es sich dabei um Jim Curtis handelt. Seit Wochen gibt es Gerüchte, wonach der Autor und Life Coach der neue Mann an Jennifer Anistons Seite sein könnte.