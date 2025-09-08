Jim Curtis könnte auf den Bildern sein: Hat Jennifer Aniston auf Instagram ihren neuen Freund vorgestellt?

Jennifer Aniston hat auf Instagram gerade eine Menge Bilder von ihren Sommermonaten gepostet. Eines der Fotos sorgt nun für Spekulationen: Auf ihm könnte der neue Freund der Schauspielerin zu sehen sein.

Hat Jennifer Aniston (56) ihren neuen Freund auf Instagram gezeigt? In einem Beitrag, den die Schauspielerin mit "Danke, Sommer" überschreibt, teilt die 56-Jährige zahlreiche Fotos der vergangenen Wochen, um sich von der heißen Jahreszeit zu verabschieden. Einer der Schnappschüsse zeigt den Hinterkopf eines Mannes vor einer Meereskulisse mit Sonnenuntergang. Fans spekulieren nun, ob es sich dabei um Jim Curtis handelt. Seit Wochen gibt es Gerüchte, wonach der Autor und Life Coach der neue Mann an Jennifer Anistons Seite sein könnte.

Neben dem mysteriösen Mann von Bild Nummer 17 zeigt Jennifer Aniston in ihrer Bilderreihe auch die Gesichter ihrer prominenten Freunde. Zu sehen gibt es in dem Post unter anderem ihre "Friends"-Kollegin Courteney Cox (61) sowie die Hollywoodstars Adam Sandler (58) und Jason Bateman (56). Weitere Aufnahmen zeigen Aniston bei einem Spaziergang im Park, nach einem schweißtreibenden Training am Boden liegend oder beim Frisieren.

Wie ernst ist es mit Jim Curtis?

Die Gerüchte über eine neue Liebesbeziehung des "Friends"-Stars gibt es seit Anfang des Sommers. Damals fingen US-Medien an, zu spekulieren, dass Gesundheitscoach Jim Curtis das Herz der Schauspielerin erobert haben könnte. Wie "Page Six", die Promiseite der "New York Post", berichtete, wurden Jennifer Aniston und Jim Curtis angeblich im Juni bei einem gemütlichen Abendessen im Restaurant eines Luxushotels in Kalifornien gesichtet. Anfang Juli sollen die beiden dann nach Mallorca geflogen sein, um mit Schauspieler Jason Bateman und seiner Frau Amanda Anka (56) Zeit zu verbringen, wie die "Daily Mail" in Erfahrung gebracht haben will. Die britische Zeitung veröffentlichte Paparazzi-Schnappschüsse der Gruppe. Das Ehepaar zählt zum engen Freundeskreis von Jennifer Aniston.

Im August wurden Jennifer Aniston und Courteney Cox in Malibu außerdem bei einem Doppeldate gesichtet. Wie "Page Six" berichtete, verbrachten Cox und ihr Partner Johnny McDaid (49) mit Aniston und Jim Curtis einen Abend im Restaurant Nobu.