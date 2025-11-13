Jim Curtis ist ihre Liebe: Jennifer Aniston schwärmt von ihrem Partner

Hat Jennifer Aniston mit ihrem neuen Freund Jim Curtis endlich ihr persönliches Happy End gefunden? Die Schauspielerin schwärmt von einem besonderen Mann.
Seit Anfang November lässt Jennifer Aniston (56) die ganze Welt an ihrem neuen Glück teilhaben. Auf Instagram hatte die Schauspielerin kursierende Gerüchte bestätigt und öffentlich gemacht, dass sie mit dem Coach und Hypnotherapeuten Jim Curtis (50) zusammen ist. In einem neuen Interview schwärmt Aniston, die zuvor zwei Mal verheiratet war, jetzt über ihren neuen Partner - wenn auch nur kurz.