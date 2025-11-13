Jim Curtis ist ihre Liebe: Jennifer Aniston schwärmt von ihrem Partner

Seit Anfang November lässt Jennifer Aniston (56) die ganze Welt an ihrem neuen Glück teilhaben. Auf Instagram hatte die Schauspielerin kursierende Gerüchte bestätigt und öffentlich gemacht, dass sie mit dem Coach und Hypnotherapeuten Jim Curtis (50) zusammen ist. In einem neuen Interview schwärmt Aniston, die zuvor zwei Mal verheiratet war, jetzt über ihren neuen Partner - wenn auch nur kurz.

Jennifer Aniston: "Er ist etwas ganz Besonderes" "Hypnose ist nur eine von vielen Tätigkeiten, denen er nachgeht", erzählt die 56-Jährige im Gespräch mit der "Elle". "Er ist recht außergewöhnlich und hilft vielen, vielen Menschen. Er ist etwas ganz Besonderes, sehr normal und sehr liebenswürdig - und er möchte Menschen dabei helfen, zu heilen, Traumata und Stagnation zu überwinden und Klarheit zu erlangen." Es sei etwas Wunderbares, sein Leben einer solchen Aufgabe zu widmen.

Spekulationen über eine Beziehung der beiden waren erstmals im Sommer aufgekommen. Es könnte endlich das große Liebes-Happy-End für Aniston sein, die schon mit den beiden Schauspielern Brad Pitt (61) und Justin Theroux (54) verheiratet war.

"Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe", hatte Aniston zu einem von ihr veröffentlichten Foto, auf dem sie ihren Freund von hinten umarmt, auf der Social-Media-Plattform geschrieben. Curtis lacht und hält ihre Hände. Der Coach hatte kurz darauf eine Reihe von Bildern geteilt, die im Rahmen der Feier zu seinem 50. Geburtstag entstanden sind. Eines davon zeigte das Paar in ähnlicher Pose. Auf einem anderen schmachtet er sie an, während seine Hand auf ihrem Oberschenkel ruht. "Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen", schrieb er dazu.