Trauer um Carrie Anne Fleming. Ihr "Supernatural"-Seriengatte Jim Beaver gab den Tod seiner "Seelenverwandten" bekannt. Die Schauspielerin war oft in Horrorserien zu sehen, neben "Supernatural" auch in "iZombie".
"Supernatural"-Darstellerin Carrie Anne Fleming ist tot. Dies gab Jim Beaver (75), der in der Mystery-Serie ihren Gatten spielte, via Facebook bekannt. Gegenüber der Zeitschrift "Variety" bestätigte Beaver, dass Carrie Anne Fleming bereits am 26. Februar in der kanadischen Provinz British Columbia starb. Als Todesursache gab er Brustkrebs an. Die Schauspielerin wurde 51 Jahre alt