Trauer um Carrie Anne Fleming. Ihr "Supernatural"-Seriengatte Jim Beaver gab den Tod seiner "Seelenverwandten" bekannt. Die Schauspielerin war oft in Horrorserien zu sehen, neben "Supernatural" auch in "iZombie".

"Supernatural"-Darstellerin Carrie Anne Fleming ist tot. Dies gab Jim Beaver (75), der in der Mystery-Serie ihren Gatten spielte, via Facebook bekannt. Gegenüber der Zeitschrift "Variety" bestätigte Beaver, dass Carrie Anne Fleming bereits am 26. Februar in der kanadischen Provinz British Columbia starb. Als Todesursache gab er Brustkrebs an. Die Schauspielerin wurde 51 Jahre alt

In "Supernatural" spielte Carrie Anne Fleming die Gattin des von Jim Beaver verkörperten Dämonenjäger und Fanliebling Bobby Singer.

"Supernatural"-Star Jim Beaver trauert um "Seelenverwandte"

Jim Beaver bezeichnete Carrie Anne Fleming in seinem Facebook-Post als "Seelenverwandte". Beim ersten Treffen am Set von "Supernatural" hatten sie festgestellt, dass ihre Töchter beide Madeline Rose heißen, berichtete Beaver. Dies sei der Beginn einer "wunderbaren Freundschaft" gewesen.

"Sie war ein Quell der Lebensfreude und des guten Willens und hatte ein unglaublich freundliches Wesen, ein mitreißendes Lachen und eine absolut bezaubernde Persönlichkeit, die einfach nie ausgeschaltet war", schrieb Jim Beaver. Seit dem Tod seiner Frau, die ebenfalls dem Krebs zum Opfer fiel, habe er sich niemandem mehr so nahe gefühlt.

Spezialistin für Horror: Carrie Anne Fleming

Carrie Anne Fleming kam am 16. August 1974 in der kanadischen Provinz Nova Scotia zur Welt. Ihre Schauspielkarriere begann Mitte der 90er-Jahre. Eine ihre ersten Rollen war ein kleiner Part in "Happy Gilmore" (1996) mit Adam Sandler. Es folgten Gastauftritte in diversen Serien.

Häufig handelte es sich dabei um Horrorserien. So spielte sie in der Grusel-Anthologie "Masters of Horror" für den italienischen Altmeister Dario Argento in der Folge "Jenifer" die Titelrolle: Eine entstellte Frau mit kannibalischen Neigungen.

Nach ihrem Gastspiel in "Supernatural", das nur drei Folgen lang andauerte, hatte sie in "iZombie" eine wiederkehrende Rolle. In der Horror-Comedy spielte sie von 2015 bis 2019 die Candy Baker.