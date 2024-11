1 Sind nicht gut aufeinander zu sprechen: Jill Biden (links) und Melania Trump Foto: dpa/Grant Halverson/AFP/CHIP SOMODEVILLA

Eigentlich ist es guter Brauch, dass sich nicht nur der aktuelle US-Präsident und sein Nachfolger treffen – sondern auch deren Frauen. Daraus wird in diesem Jahr nichts.











Link kopiert



Der nächste Tabu-Bruch aus dem Hause Trumps: Normalerweise gehört es zur guten Etikette, dass die aktuelle First Lady die kommende empfängt und so gewissermaßen das Weiße Haus „übergeben“ wird. Doch Melania Trump, die Gattin des designierten US-Präsidenten Donald Trump, will nicht.