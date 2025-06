Jihyee Jung aus Südkorea: „Alle sind so gut gekleidet“ – Influencerin zeigt sich begeistert von Stuttgart

Wenn Influencer nach Stuttgart reisen, kommt die Landeshauptstadt nicht immer gut davon. ZDF-Moderatorin Salwa Houmsi etwa fragte in einem im Mai veröffentlichten TikTok-Video nach ihrer Ankunft am Stuttgarter Hauptbahnhof: „Gibt es hier auch schöne Ecken?“ Keine Stadt würde einen so wenig willkommen heißen, so die Moderatorin weiter. „Man ist reizüberflutet, verschwitzt und muss viel zu lange laufen.“

Doch es finden sich von Influencern auf Social Media auch positive Stimmen zur Landeshauptstadt, etwa von Jihyee Jung. Die Influencerin aus Südkorea ist im April für ihr Studium nach Würzburg (Bayern) gezogen und dokumentiert seither ihr Leben in Deutschland in einer Videoreihe.

Lesen Sie auch

Influencerin berichtet über das Leben in Deutschland

Dabei besucht sie immer wieder verschiedene deutsche Städte. In ihrem Video „Day 42 of being a student in Germany“ (deutsch: Tag 42 als Studentin in Deutschland) zeigt sie sich bei ihrem allerersten Trip nach Stuttgart.

Ihr erster Eindruck nach der Ankunft mit dem Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof: „Super sauber hier“, sagt sie auf englisch. Außerdem begeistere sie der Kleidungsstil der Stuttgarter. „Wie kommt es, dass alle in Stuttgart so gut gekleidet sind?“

Bei ihrem Halt in der Stadtbibliothek zeigt sie sich fasziniert von der Fassade, die koreanische Schriftzüge enthält, und von der Innenarchitektur. „Jetzt weiß ich, warum sie als schönste Bibliothek der Welt gilt.“

Influencerin zeigt sich angetan von Maultaschen

Nach einem Halt im bibliothekseigenen Kaffee – der Café Lesbar – geht sie im Milaneo shoppen. Das Einkaufszentrum erinnere sie an Seoul, die Hauptstadt Südkoreas. In der Innenstadt besucht sie den Schlossplatz, bevor sie bei Herr Kächele in der Schulstraße zum ersten Mal überhaupt Maultaschen probiert.

Ihre Meinung zur schwäbischen Spezialität: „Sie schmecken wie die koreanischen Dumplings ,Mandu’.“ Sie scheint etwas überrascht davon zu sein, dass Maultaschen Fleisch enthalten, und bezeichnet die regionale Spezialität als „gesundes Essen“. Die Influencerin bewertet die Maultasche schließlich mit neun von zehn Punkten.

In den Kommentaren freuen sich einige Nutzer über ihre positive Bewertung von Stuttgart. Eine Nutzerin schreibt: „Vielen Dank für deine Wertschätzung für Stuttgart! Die Deutschen sagen oft, Stuttgart sei hässlich.“