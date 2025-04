Jiggly Caliente: RuPauls Drag Race-Star stirbt mit 44 Jahren

TV-Star Bianca Castro, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Jiggly Caliente, ist im Alter von nur 44 Jahren verstorben. Das gab die Familie des "RuPaul's Drag Race"-Stars auf Instagram bekannt. Schon vor einigen Tagen hatten die Verwandten Castros bekannt gegeben, dass eine "schwere Infektion" zur Amputation ihres rechten Beins geführt hatte.

Umzug von den Philippinen nach New York

"Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Bianca Castro-Arebejo bekannt, die in der Welt als Jiggly Caliente bekannt war und von vielen geschätzt wurde", heißt es im Statement. Castro starb demnach in den Morgenstunden des 27. April 2025 "umgeben von ihrer liebevollen Familie und engen Freunden. Als leuchtende Erscheinung in der Welt der Unterhaltung und des Aktivismus wurde Jiggly Caliente für ihre ansteckende Energie, ihren wachen Geist und ihre unerschütterliche Authentizität gefeiert".

Als Geburtsdatum wird in dem Beitrag der Familie der 29. November 1980 genannt. Castro wurde auf den Philippinen geboren und zog im Alter von zehn Jahren mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in die USA. Die Familie lebte in New York, berichtet "The Independent".

Star aus "RuPaul's Drag Race" und "Pose"

Vor drei Tagen hatte Castros Familie auf Instagram bekannt gegeben, dass sie "im letzten Monat einen schweren gesundheitlichen Rückschlag erlitten hat. Aufgrund einer schweren Infektion wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert und hat infolgedessen den größten Teil ihres rechten Beins verloren".

Bekannt wurde der TV-Star zunächst im Jahr 2012 durch sein Mitwirken an der vierten Staffel der Erfolgsshow "RuPaul's Drag Race". Später folgten Auftritte in der Fernsehserie "Pose" und weiteren Produktionen. "Obwohl ihre physische Präsenz nicht mehr da ist, wird die Freude, die sie verbreitete, und der Raum, den sie für so viele Menschen geschaffen hat, für immer bleiben", heißt es noch im heutigen Statement der Familie.