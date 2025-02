1 J-Hope 2019 bei einem Event in Los Angeles. Foto: Silvia Elizabeth Pangaro/ Shutterstock Quelle: Unbekannt

J-Hope startet seine neue Tour „Hope on the Stage“ mit drei spektakulären Konzerten in Seoul. Wer live dabei sein möchte, hat die Chance, die Shows bequem per Stream zu verfolgen – alle Infos zu Tickets und Terminen hier.











J-Hope startet seine mit Spannung erwartete Tour "Hope on the Stage" in Seoul. Die Auftaktkonzerte im KSPO Dome geben den Startschuss für eine Reise, die ihn durch Nordamerika und Asien führen wird. Im Sommer wird er zudem beim Lollapalooza in Berlin auftreten.