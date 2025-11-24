JFK-Enkelin hat Leukämie: Der unfassbare Familienfluch geht weiter

Bei Tatiana Schlossberg, Enkelin von John F. Kennedy, wurde Leukämie diagnostiziert. Ihre Krankheit reiht sich in eine lange Geschichte familiärer Tragödien bei den Kennedys ein: von Attentaten über Drogentode bis hin zu tödlichen Unfällen. Ein Überblick über die dramatische Familien-Historie.
Tatiana Schlossberg (35), die Enkelin von John F. Kennedy, hat bekannt gegeben, dass sie an Leukämie leidet. In einem Artikel, den sie für "The New Yorker" schrieb, machte sie öffentlich, dass sie an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt ist. Die spezielle Art von Leukämie tritt gewöhnlich bei älteren Menschen auf.