JFK-Enkelin hat Leukämie: Der unfassbare Familienfluch geht weiter

Bei Tatiana Schlossberg, Enkelin von John F. Kennedy, wurde Leukämie diagnostiziert. Ihre Krankheit reiht sich in eine lange Geschichte familiärer Tragödien bei den Kennedys ein: von Attentaten über Drogentode bis hin zu tödlichen Unfällen. Ein Überblick über die dramatische Familien-Historie.

Tatiana Schlossberg (35), die Enkelin von John F. Kennedy, hat bekannt gegeben, dass sie an Leukämie leidet. In einem Artikel, den sie für "The New Yorker" schrieb, machte sie öffentlich, dass sie an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt ist. Die spezielle Art von Leukämie tritt gewöhnlich bei älteren Menschen auf.

Der Artikel mit der Ankündigung erschien am 22. November, ausgerechnet dem Jahrestag der Ermordung ihres berühmten Großvaters Präsident John F. Kennedy, der 1963 in Dallas erschossen wurde.

Kennedy-Familie erlitt immer wieder Schicksalsschläge

Seit Jahrzehnten prägen dramatische Schicksalsschläge die Geschichte der Kennedy-Dynastie. Immer wieder ist von einem sogenannten "Kennedy-Fluch" die Rede.

Neben JFK wurde auch dessen Bruder Robert F. Kennedy Opfer eines Attentats. Er wurde 1968 in Los Angeles erschossen, nachdem er die kalifornischen Vorwahlen um die Nominierung für das Amt des US-Präsidenten gewonnen hatte.

Zwei Söhne von Robert F. Kennedy starben durch tragische Umstände

Im Jahr 1984 starb David Kennedy, der Sohn von Robert F. Kennedy, an einer Überdosis Drogen. Er wurde nur 28 Jahre alt.

Sein Bruder Michael L. Kennedy kam 1997 im Alter von 39 Jahren bei einem Ski-Unfall ums Leben.

Der Absturz von JFK Jr. - Sohn von JFK stirbt bei Flugzeug-Unglück

1999 verlor die Familie erneut einen ihrer Hoffnungsträger: John F. Kennedy Jr., der einzige Sohn von John F. Kennedy, starb bei einem Flugzeugabsturz, gemeinsam mit seiner Frau Carolyn Bessette-Kennedy und deren Schwester Lauren.

Untersuchungen ergaben, dass er bei schlechten Wetterverhältnissen die Kontrolle über den Privatjet verlor.

Neuere Generation ebenfalls von tragischen Todesfällen betroffen

Auch in der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder Meldungen von dramatischen Todesfällen in der Kennedy-Familie. So starb beispielsweise Saoirse Kennedy Hill 2019 mit nur 22 Jahren an einer Drogen-Überdosis. Sie war die Enkelin von Robert F. Kennedy.

Eine weitere Enkelin von RFK starb 2020 im Alter von 40 Jahren gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn, als sie versuchte, einen weggetriebenen Ball mit dem Kanu zurückzuholen.

JFK-Enkelin gibt sich kämpferisch

Schlossbergs Diagnose steht am Ende einer langen Liste von familiären Schicksalsschlägen. In ihrem Essay kritisiert sie im Zusammenhang mit ihrer Behandlung ihren Onkel zweiten Grades RFK Jr., der aktuell Gesundheitsminister in den USA ist. Dieser hatte im August knapp eine halbe Milliarde Dollar an Mitteln für spezifische mRNA-Impfstoffforschung gestrichen.

Trotz der Leukämie-Diagnose zeigt sich Tatiana Schlossberg positiv und sagt, sie wolle "möglichst viele Erinnerungen schaffen" und Zeit mit ihren Kindern verbringen.