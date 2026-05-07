Jewrovision 2026: 1200 jüdische Jugendliche singen in Stuttgart Hoffnungslieder

Einmal im Jahr findet die „Jewrovision“ statt - der größte jüdische Gesangs- und Tanzwettbewerb in Deutschland. Erstmals ist Stuttgart Austragungsort.
Die Vorfreude ist groß. Geprobt, gesungen und getanzt wird bereits monatelang. Jetzt, in Kürze, steht die Generalprobe an. Für die jüdische Gemeinde in Stuttgart und ihre Jugendgruppe HaLev (übersetzt: das Herz), Sieger des Jewrovision 2024, geht es um viel. Wie in den beiden Vorjahren wollen sie sich bei der Jewrovision dem größten jüdische Event des Jahres am 15. Mai in Stuttgart, von ihrer besten Seite zeigen. Es ist immerhin ihr Heimspiel!