Boris Palmer und die Ärztin Lisa Federle ziehen in den Tübinger Kreistag ein

1 Während der Corona-Pandemie präsentierten sich Boris Palmer und Lisa Federle als eingespieltes Duo. Foto: imago/Eibner/Dennis Duddek

Oberbürgermeister Boris Palmer und die Tübinger Ärztin Lisa Federle haben es in den Kreistag geschafft. Sie waren auf unterschiedlichen Listen angetreten und holten jeweils die meisten Stimmen. So äußert sich Palmer zum Erfolg der beiden.











Zwei Tübinger Promis ziehen in den Kreistag ein: Boris Palmer, Oberbürgermeister der Unistadt, sowie die Ärztin Lisa Federle, die während der Corona-Pandemie bundesweite Bekanntheit erlangte. Die beiden machten das „Tübinger Modell“ im Umgang mit Corona zu einem Vorbild für andere Städte in ganz Deutschland, um etwa Außengastronomie oder Kulturveranstaltungen mit einem negativen Corona-Test bereits früh in der Pandemie zu ermöglichen.