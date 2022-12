Mann attackiert in Supermarkt Menschen mit Beil und Messer

Jeumont in Frankreich

1 Die Polizei im Einsatz in Jeumont (Symbolbild). Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Gerard Bottino

Schlimme Szenen in Frankreich: in Jeumont verletzt ein Mann drei Menschen in einem Supermarkt. Wie schwer die Opfer und der Täter verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.















- Mit einem Messer und einem Beil bewaffnet hat ein Mann am Montagabend einen französischen Supermarkt betreten und drei Menschen verletzt. Anschließend habe er versucht, sich selbst zu töten, berichteten mehrere französischen Medien.

Die Tat ereignete sich in einem Lidl-Markt in Jeumont an der belgischen Grenze. Wie schwer die Opfer und der Täter verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch das Motiv ist den Angaben zufolge derzeit noch unklar.