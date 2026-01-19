Ist Keith Urban wenige Monate nach seiner Trennung von Nicole Kidman schon wieder in einer Beziehung? Er soll mit der über 30 Jahre jüngeren Karley Scott Collins zusammengezogen sein. Jetzt meldet sich die Sängerin mit deutlichen Worten.
Nach Gerüchten, dass sie mit Nicole Kidmans (58) Ex-Mann Keith Urban (58) zusammengezogen sei, meldet sich Karley Scott Collins (26) in den sozialen Medien zu Wort. Die junge Sängerin teilte in einer Instagram-Story einen Artikel, der über ihre angebliche Beziehung mit dem Country-Star berichtet. "Leute, das ist absolut LÄCHERLICH und falsch", schrieb sie darüber, unterstützt von einem tränenlachenden Smiley.