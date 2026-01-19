Ist Keith Urban wenige Monate nach seiner Trennung von Nicole Kidman schon wieder in einer Beziehung? Er soll mit der über 30 Jahre jüngeren Karley Scott Collins zusammengezogen sein. Jetzt meldet sich die Sängerin mit deutlichen Worten.

Nach Gerüchten, dass sie mit Nicole Kidmans (58) Ex-Mann Keith Urban (58) zusammengezogen sei, meldet sich Karley Scott Collins (26) in den sozialen Medien zu Wort. Die junge Sängerin teilte in einer Instagram-Story einen Artikel, der über ihre angebliche Beziehung mit dem Country-Star berichtet. "Leute, das ist absolut LÄCHERLICH und falsch", schrieb sie darüber, unterstützt von einem tränenlachenden Smiley.

Nicole Kidman hatte im September 2025 die Scheidung von Keith Urban eingereicht. Sie wurde Anfang Januar dieses Jahres rechtskräftig. Die beiden waren fast 20 Jahre lang verheiratet. Im Juni 2006 tauschten der Sänger und die Schauspielerin in Sydney die Ringe aus. Aus der Ehe gingen die Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) hervor.

Die britische Zeitung "Daily Mail" hatte vor zwei Tagen (17. Januar) erstmals berichtet, dass Keith Urban wieder in einer Beziehung sei. "Ich habe gehört, dass er eine Neue hat. Die Leute glauben sogar, sie würden zusammenleben", zitierte das Blatt eine anonyme Quelle.

Karley Scott Collins: Daher kennt man die Sängerin

Bei der Neuen sollte es sich laut "Daily Mail" um Karley Scott Collins handeln. Die Sängerin war mit Keith Urban im letzten Jahr als Voract bei dessen Tour "High and Alive" dabei. Bereits im Sommer 2024 hatte die aufstrebende Songschreiberin mit dem älteren Kollegen den Song "Write One" aufgenommen. Urban soll ihr auch einen Auftritt bei der legendären Radiosendung "Grand Ole Opry" in Nashville vermittelt haben. Collins war davor schon mit Country-Legende Willie Nelson (92) aufgetreten.

Schon vor ihrer Karriere als Singer-Songwriterin trat Karley Scott Collins als Kinderdarstellerin vor der Kamera auf. So spielte sie in "The Hottie & the Nottie" die junge Version der von Paris Hilton (44) verkörperten Hauptfigur. Nach ihren letzten Engagements als Schauspielerin im Jahr 2012 wechselte sie ganz zur Musik.