Jetzt schon?: Wechseljahre mit 36: Naomi Watts über die frühe Menopause

Naomi Watts schreibt in ihrem neuen Buch "Jetzt schon?" über die eigene frühe Menopause. Die Schauspielerin will damit nicht nur ihre persönliche Geschichte teilen, sondern auch ein Tabu brechen.
Mitten auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erhielt Naomi Watts (56) eine Diagnose, die ihr Leben verändert: Mit 36 Jahren bescheinigt ihr ein Arzt den Beginn der Wechseljahre - fast 15 Jahre früher als die meisten Frauen. Was für die Oscar-nominierte Schauspielerin damals ein Schock war, ist heute Ausgangspunkt für ihr neues Buch, mit dem sie ein Tabu aufbrechen will.